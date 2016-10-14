﻿العبادي يصل كركوك… ويعلن قرب تحرير المدن المحتلة من تنظيم «الدولة»

كركوك ـ «القدس العربي»: وصل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الجمعة، إلى محافظة كركوك الغنية بالنفط، لبحث ملفات سياسية وأمنية مع مسؤولي المحافظة اضافة إلى مشاكل النازحين ورواتب موظفي المحافظة المتأخرة.

واشارت مصادر مطلعة ان العبادي اجتمع فور وصوله إلى مدينة كركوك شمال العراق، مع المسؤولين في الحكومة المحلية وقادة البيشمركه والاجهزة الأمنية في المحافظة واعضاء في المجلس العربي فيها.

وصرّح نائب محافظ كركوك راكان سعيد، الجمعة، أن أهالي المحافظة رحبوا بزيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي، واكدوا خلال اللقاء بالعبادي على القضايا والمشاكل التي تواجهها المحافظة وابرزها ضرورة تحرير الحويجة من سيطرة التنظيم وتخليص اهلها من معاناتهم جراء الجرائم التي يرتكبها التنظيم بحق ابنائها منذ حزيران/يونيو 2014.

ودعا إلى إعطاء فرصة لأبناء المناطق المحتلة بالدفاع عن مدنهم من خلال فتح باب التطوع لهم في الجيش والشرطة والحشد»، وبالتنسيق مع القوات الأمنية المشاركة في عملية التحرير والمجموعة العربية في المحافظة».

وافادت مصادر مطلعة بان أهالي الحويجة النازحين إلى كركوك، نظموا تظاهرة في مكان وجود العبادي لمطالبته بالاستعجال في تحرير الحويجة وانهاء عذابات سكانها.

كما ذكرت المصادر ان العبادي وصل إلى قرية البشير جنوب كركوك التي كانت تحت سيطرة تنظيم «الدولة» وتم تحريرها من قبل القوات العراقية، وهي تضم اغلبية من الشيعة.

واعلن اثناء زيارته إلى قرية البشير، ان القوات العراقية ستحرر اهالي الحويجة والرياض والرشاد قريبا من تنظيم «الدولة».

وتعتبر كركوك من ابرز مناطق استخراج النفط في شمال العراق، وهي من المناطق المتنازع عليها ويعتبرها اقليم كردستان جزءا من الاقليم، رغم انها تضم الاكراد والعرب والتركمان.ويحتل تنظيم «الدولة» بعض مناطقها الغربية واهمها مدينة الحويجة مما ادى إلى نزوح كبير لسكانها نحو مدينة كركوك، كما خرجت تظاهرات كثيرة لموظفي المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.