﻿توحد جديد لأبرز فصائل المعارضة السورية… وصراع خفي مع مشروع «الإمارة الإسلامية»

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: اتخذت قيادة «جبهة فتح الشام» إجراءات احترازية في مناطق سيطرتها لمنع الفصائل الأخرى من العمل مستقبلاً بعد توتر علاقاتها مع «حركة أحرار الشام» إثر قبول الجبهة بيعة «جند الأقصى» المسؤولة عن مقتل القيادي في الحركة أبو منير النموس الأسبوع الماضي بعد أيام من وقوعه أسيراً بيد «جند الأقصى».

وقال مصدر من المعارضة السورية المسلحة لـ «القدس العربي»، ان قيادة «جبهة فتح الشام تتعرض لضغوط من قيادات شرعية معتبرة داخل الجبهة ترى بضرورة المفاصلة النهائية مع حركة احرار الشام على خلفية تبني الحركة منهجاً جديداً بعيد كل البعد عن المنهج الشرعي للجبهة».

وكشف المصدر ان سبب ذلك يعود إلى «قيام دار الغرباء للنشر التابع لحركة احرار الشام بتوزيع كتيب على مقاتلي الحركة يتضمن عدم التسرع في تطبيق الشريعة الإسلامية في مناطق سيطرتها والعمل على ذلك وفق سنن التدرج المعروفة، والقبول بحكم مدني مستقبلاً تشارك فيه كل المكونات السورية دون استثناء، وضمان حرية الأديان وحرية الاعتقاد والرأي»، حسب قول المصدر.

وأضاف ان الأسابيع المقبلة سوف «تشهد مفاصلة كاملة بين حركة احرار الشام وجبهة فتح الشام التي تتهمها قيادات من الحركة بالعمل التدريجي لفرض واقع حكم بنظام الامارة الإسلامية بدون ان تعلن عنه وهو يناقض التفاهم بينهما المبني على إدارة وحكم المناطق المحررة بنظام إدارة مدني»، على حد قوله.

من جهة ثانية، تحدث لـ»القدس العربي» القيادي الميادني في المعارضة فارس الابراهيم عن «نجاح مساعي الفصائل في الوصول إلى صيغة توحد بين أهم ثلاثة فصائل سورية ممثلة في حركة احرار الشام وفيلق الشام وحركة نور الدين زنكي يأمل القائمون على الفكرة ان يحصلوا على حق تمثيل الثورة السورية»، على حد قوله.

وأضاف، ان الفصائل «حسب معلومات يتداولها مقاتلون منها قد تلقوا وعوداً من الداعمين والدول الحليفة باعتراف دولي بأنها ممثلة للثورة السورية وخطابها السياسي يمثل خطاب الثورة السورية ومواقفها في الخارج».

وأشار الإبراهيم إلى ان «الخطوة الأخيرة تأتي بعد فشل التحركات التي قام بها ناشطون وقياديون في الفصائل وخارجها للخروج بصيغة وحدة اندماجية تضم أغلب فصائل الثورة السورية لكن الخلافات مع جبهة فتح الشام حالت دون تحقيق ذلك ما دعاها إلى التوحد من دون اشراك الجبهة».

مُضيفاً ان الخلافات مع جبهة فتح الشام كانت «تتمحور حول الأحقية في قيادة التشكيل المنتظر، وتوزيع التمثيل في الهيئة القيادية، والموقف من التدخل التركي في شمال حلب والقتال إلى جانب القوات التركية، إضافة إلى الموقف من القوات الأمريكية التي تتواجد في مناطق بلدة الراعي وغيرها في شمال حلب أيضاً، وغيرها من المسائل الخلافية».

وختم المصدر من المعارضة حديثه مع «القدس العربي» مؤكداً على «ان الواقع الميداني والموقفين الإقليمي والدولي من فصائل الثورة السورية فرض على حركة احرار الشام البحث عن فصائل أخرى أكثر قرباً إليه من جبهة فتح الشام من جوانب تتعلق بالمنهج الشرعي بعد ان فشلت في جر جبهة فتح الشام بعد فك ارتباطها بتنظيم القاعدة إلى خندق الاعتدال المطلوب دولياً وإقليمياً في وقت ذهبت الجبهة بعيداً عن هذا الخندق حين قبلت بيعة جند الأقصى واعتبارهم من المجاهدين الاطهار»، وفقا لما قاله المصدر.