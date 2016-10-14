﻿مجلس الشيوخ يحقق في دعم إيران للحوثيين بأموال أفرج عنها مؤخرا

لندن ـ «القدس العربي»: طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين فتح تحقيق حول الدور المحتمل لإيران في استهداف السفينة الحربية الأمريكية قبالة السواحل اليمنية، وصرف طهران جزءاً من الأموال التي أفرج عنها البيت الأبيض مؤخراً، على الحوثيين.

وأفادت صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأمريكية أن 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين طالبوا بفتح تحقيق حول الدور المحتمل الإيراني والاتفاق النووي بين طهران ودول مجموعة 5+1، في استهداف السفينة الحربية الأمريكية قبالة سواحل اليمن.

ودعا تيد كروز من ولاية تكساس، وكلي آيوت و15 آخرين من أعضاء مجلس النواب الأمريكيين بفتح دراسة كاملة حول تصاعد النشاط العسكري المخرب الإيراني بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في 14 تموز/ يوليو 2015.

وأضاف المندوبون هؤلاء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية صرفت جزءاً من مبلغ مليار و700 مليون دولار الذي قدمته واشنطن مؤخراً إلى طهران، على المقاتلين الحوثيين.