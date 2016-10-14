﻿اليمن: الحوثيون يثأرون بتفجير مجلس عزاء حكومي في مأرب يسقط 4 قتلى و10 جرحى

تعز ـ «القدس العربي» ووكالات: ذكرت مصادر محلية أن الانقلابيين الحوثيين فجروا أمس مجلسا للعزاء في محافظة مأرب، يعتقد أنه ثأرا لحادثة قصف القاعة الكبرى في صنعاء التي عقد فيها مجلس عزاء الأسبوع الماضي وسقط فيها عشرات القتلى من القيادات العسكرية والأمنية الحوثية والموالية للمخلوع علي صالح.

وقالت لـ(القدس العربي) «لقي ما لا يقل عن 4 مدنيين مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آخرين، في حادث تفجير لمجلس عزاء اللواء عبدالرب الشدادي يعتقد أن وراءه الحوثيون للانتقام من حادث القصف الذي طال القاعة الكبرى بصنعاء الأسبوع الماضي والتي ذهب ضحيته أكثر من 100 قتيل ونحو 500 جريح، بينهم قيادات عسكرية وأمنية حوثية وموالية للمخلوع علي صالح، بالإضافة لمدنيين موالين للطرفين».

وأوضحت هذه المصادر أن من بين القتلى في مجلس العزاء الحكومي أمس في مدينة مأرب، 170 كيلو شرق العاصمة صنعاء، سالم الشدادي، شقيق اللواء عبدالرب الشدادي الذي كان قتل في جبهة القتال في منطقة صرواح بمحافظة مأرب قبل نحو 10 أيام.

وذكرت ان تفجير مجلس العزاء في مدينة مأرب نفّذ بواسطة عبوة ناسفة، زرعها موالون للانقلابيين الحوثيين للانتقام من الجانب الحكومي، بعد أن خلّفت حادثة قصف القاعة الكبرى بصنعاء ألما وأحزانا في كل بيت بصنعاء، وفي العديد من المناطق الموالية للحوثيين والمخلوع علي صالح.

وقالت «ان أصابع الاتهام في حادثة تفجير مجلس عزاء مأرب تتجه نحو عناصر لها ارتباط وثيق بالعناصر الانقلابية التي تقودها مليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح».

وذكر مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب احبطت العديد من العمليات المماثلة لهذه العملية التي حاولت الخلايا النائمة للمخلوع علي صالح والحوثيين، وأن «استهداف مجلس عزاء اللواء عبدالرب الشدادي يعتبر امتدادا للعملية الاجرامية التي استهدفت عزاء آل الرويشان في العاصمة صنعاء والفاعل والمدبر لهذه الأعمال الإجرامية اصبح مكشوفا وواضحا ارتباطه برأس الأفعى القابع في صنعاء»، في إشارة إلى الرئيس السابق علي صالح.

في غضون ذلك أكدت مصادر قبلية أن القوات الحكومية التابعة للسلطة الشرعية والمدعومة بقوات المقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على المطار الترابي لمنفذ البقع في محافظة صعدة، بالاضافة إلى سيطرتها على السوق الرئيس وهضاب ومرتفعات مطلة على المنطقة والتي كانت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تسيطر عليها وتستخدمها مواقع عسكرية.

وأعلن محافظ صعدة هادي طرشان الوائلي المعيّن من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على مطار البقع وتوغلت نحو 25 كيلو في عمق محافظة صعدة.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة الكاملة على مطار منفذ البقع بعد معارك ضارية مع عناصر المليشيا الانقلابية وأن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في هذه المواجهات التي استمرت عدة أيام.

إلى ذلك، قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية إن جنديا سعوديا قتل أمس الجمعة عندما شن المسلحون الحوثيون هجوما عبر الحدود من اليمن على محافظة جازان في جنوب المملكة.

والحوثيون متحالفون مع إيران ويقاتلون حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكثيرا ما يطلقون صواريخ أو قذائف المورتر على مناطق جنوب السعودية بما فيها جازان ونجران كما يختبرون الدفاعات السعودية بعمليات توغل على غرار حرب العصابات.

وتدخلت السعودية وحلفاؤها الخليجيون في حرب اليمن في مارس آذار 2015 لدعم حكومة هادي. وقتل بضع عشرات من الجنود السعوديين في اشتباكات على الحدود الطويلة والوعرة مع اليمن.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة الجمعة ان لندن ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطلب وقفا فوريا لإطلاق النار في اليمن إثر الغارة الدامية على قاعة تقام فيها مراسم عزاء في صنعاء الاسبوع الماضي.

وقال السفير ماثيو راكروفت للصحافيين «لقد قررنا ان نقدم مسودة قرار لمجلس الامن حول اليمن يدعو إلى وقف فوري للاعمال الحربية واستنئاف العملية السياسية».

ويرتقب ان يطرح النص على اعضاء المجلس ال15 في وقت لاحق الجمعة وان يتم التصويت عليه في الايام المقبلة.

وقرار السعي لاستصدار قرار رسمي يأتي بعدما عرقلت روسيا بيانا اعدته بريطانيا ويتضمن ادانة للغارة.

واعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين ان البيان «ضعيف» ودعا إلى «تفكير جدي» في كيفية مواجهة الوضع المتدهور في اليمن.

وروسيا التي تقيم علاقات صداقة مع إيران، تنتقد الدعم الغربي للتحالف.

ويشهد اليمن منذ زهاء عامين نزاعا داميا بين الحكومة والمتمردين. واستعادت القوات الحكومية بدعم من التحالف، السيطرة على باب المندب في خريف 2015، بعد اشهر من سيطرة المتمردين عليه في آذار/مارس. كما استعادت الحكومة خمس محافظات جنوبية.

الا ان المتمردين لا يزالون يسيطرون منذ ايلول/سبتمبر 2014 على صنعاء، ومعظم مناطق الساحل الغربي.

وقصفت واشنطن للمرة الأولى الاربعاء مواقع للمتمردين في اليمن، ردا على استهداف مدمرة أمريكية في البحر الاحمر للمرة الثانية خلال أربعة أيام، وهو ما نفى الحوثيون وحلفاؤهم مسؤوليتهم عنه.