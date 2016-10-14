﻿تقارير صحافية ألمانية: إمام في برلين هو من دفع «البكر» إلى التطرف

برلين ـ «القدس العربي»: كشف موقع شبيغل أونلاين أن المشتبه به جابر البكر والذي وجد مشنوقا في زنزانته في مدينة لايبزيغ قد تعرض «لغسيل دماغ من إمام في برلين»، أثناء مكوثه في ألمانيا، الأمر الذي ساقه إلى التطرف. وتمكنت شبيغل من إجراء مقابلة هاتفية مع شقيقه علاء البكر من سوريا والذي أكد للموقع الألماني أن شقيقه لم يكن مهتما بالسياسة في سوريا، وأنه بعد رحيله إلى ألمانيا تعرض «لغسيل دماغ من أحد الأئمة في برلين»، والذي كان يعرض عليه مقاطع فيديو، حيث أمره بالعودة إلى سوريا والقتال هناك وفقا لأقوال علاء البكر.

ووفقا للموقع الألماني فقد سافر جابر البكر في أيلول/ سبتمبر 2015 إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا حيث تواصل في مدينة الرقة مع تنظيم «الدولة» كما صرح علاء البكر والذي أضاف أن التواصل بينه وبين العائلة انقطع بعدها ليعود إلى ألمانيا في فترة لاحقة.

إلى ذلك نفى ثلاثة لاجئين سوريين، وصفتهم وسائل الإعلام الألمانية في وقت سابق بأنهم «أبطال» بسبب دورهم في اعتقال شخص يشتبه أنه إرهابي وأنه كان يخطط لشن هجوم على مطار في برلين، أي صلة لهم بمخططات البكر. وكان اللاجئون قد قيدوا اللاجئ السوري جابر البكر بأسلاك كهربائية بعد أن تغلبوا عليه واحتجزوه في شقة في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا بعد أن أدركوا أنه كان مطلوبا لدى الشرطة، رافضين عرضه بتقديم المال لهم لإطلاق سراحه، بينما كانوا ينتظرون وصول الشرطة. لكن في تطور مثير للأحداث، شنق البكر (22 عاما) نفسه في سجنه يوم الأربعاء الماضي، مما أثار فضيحة سياسية واسعة، حيث رفضت حكومة ولاية «ساكسونيا» أمس الجمعة إجراء تحقيق مستقل بشأن ملابسات الانتحار. غير أنه قبل وفاته، زعم البكر أن اللاجئين الثلاثة، الذين قدموا له مأوى بعد أن نجا بشق الأنفس من الشرطة مطلع الأسبوع الماضي، كانوا مشاركين في الخطة الإرهابية، التي وصفتها السلطات أنها تندرج في «سياق تنظيم»الدولة الإسلامية «.

ووجهت الحكومة الألمانية اتهامات للسلطات القضائية في ولاية ساكسونيا في قضية انتحار السوري المشتبه في صلته بالإرهاب. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس الجمعة في برلين إنه عندما تحدث واقعة انتحار في إحدى مؤسسات السجون، فإن هذا يعني أن «خطأ ما قد حدث، وأن علامات التحذير لم يتم رصدها مبكرا، وأن هناك فشلا في التقديرات».

وذكر زايبرت أنه لم يعد من الممكن استجواب البكر بعد انتحاره، وقال: «هذا يصعب عمل المحققين». وأضاف زايبرت أن المستشارة أنغيلا ميركل تؤيد مطالب وزير الداخلية توماس دي ميزير بإجراء تحقيق سريع وشامل في الواقعة. يذكر أنه تم القبض على البكر يوم الاثنين الماضي في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وأعلن الادعاء العام في لايبزيغ أمس أن تقرير الطب الشرعي أكد أن المتهم انتحر في زنزانته بشنق نفسه بقميص، وأضاف أنه لم يتبين وجود أي عوامل خارجية في عملية الانتحار. وحسب بيانات الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، كان المتهم الحاصل على وضع لاجئ يخطط لشن هجوم تفجيري في أحد مطارات برلين، وأعد لهذا الهجوم على نطاق واسع.

إلى ذلك أكد طبيب ألماني مختص بمتابعة صحة نزلاء السجون ان انتحار المشتبه به ربما يعود إلى قصور في خبرات وزارة العدل في ألمانيا في التعامل مع الإسلاميين الموقوفين لديها.

وقال يوه باوش في تصريحات خاصة لإذاعة جنوب غرب ألمانيا إن مثل هؤلاء الأشخاص يعدون نوعية جديدة من السجناء في السجون الألمانية. وأضاف «ليس لدى أي منا، سواء أطباء أو أخصائيين نفسيين ولا حتى أي مختصين آخرين، خبرة مثبتة عمليا في التعامل مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذين لديهم القدرة في نهاية المطاف على الانتحار.