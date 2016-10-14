﻿ريم الكيلاني تدشن ألبومها الجديد في «مهرجان النور» لندن

لندن – «القدس العربي»: أغنيات تراثية ومعاصرة بجانب مزيج أعمال معاصرة ذات نفس ثوري مقاوم للظلم ومنادية بالحرية، تضمنها الألبوم الجديد للفنانة الفلسطينية ريم الكيلاني، والذي تم تدشينه مساء أمس في واحدة من أشهر القاعات الفنية غرب لندن، ضمن «مهرجان نور للفنون» في نسخته الخامسة، ويضم الألبوم الجديد للفنانة، والذي يحمل اسم «حفل مهرجان نور» عددا من الأعمال المميزة، حيث تقدم في الألبوم مجموعة أعمال تراثية فلسطينية من توزيها الموسيقي أبرزها «يا رايحين النبي/ بهلل عليك» و»تهليلة جليلية»، إلى جانب أغنية «ريم الغزلان»، التي اشتهرت بأدائها، ورغم أن الأغنية تراثية خالصة، إلا أن الفنانة أسبغت عليها بعدا موسيقيا عميقا، بجانب الأداء الفني التعبيري، مستفيدة من طبقات صوتها المتعددة، محولة الأغنية إلى مشهد ثقافي تاريخي فني متكامل من خلال الأداء التعبيري الذي عرفت به .

ومن محطة التاريخ التراثي الفلسطيني تنتقل إلى فضاء فني نوعي آخر لا يقل ثراء في الكلمات واللحن والموسيقى، حيث تتغنى من توزيعها بأغنية «شد الحزام»، كلمات الشاعر بديع خيري وموسيقى سيد درويش، ولا تغادر الفضاء الفني المدهش لثنائية «بديع خيري وسيد درويش»، حيث تشدو من كلمات الأول وموسيقى الثاني وتوزيعها أغنية «نحن الفقهاء»، ومن ثم تنتقل بالحرفية الموسيقية والاختيار المدهش لما في قلب تجربة سيد درويش لتضع بصمتها الموسيقية مع كلمات الشاعر معين بسيسو مغنية «الى سيد درويش»:

واقترعوا يا شعبي

من ياخذ ثوبي

بعد الصلب ..

كاس الخل بيمناي

واكليل الشوك علي راسي

وتقول لـ «القدس العربي» تقول إن اختياراتها لمشروعها الفني الموسيقي تخضع للتجويد والحرفية المميزة وإن استغرق ذلك زمنا، وتضيف «إنتاج هذا الألبوم استغرق جهدا دؤوبا لأربع سنوات كاملة، حيث جرى في الأساس تسجيل الأعمال باحترافيه تقنية خلال «مهرجان نور» قبل سنوات وبمشاركة مجموعة من الموسيقيين العرب والبريطانيين المميزين».

وعن مدى رضائها كفنانه على الألبوم الجديد تقول إنها مثلها مثل كل فنان لا ترضى تماما عن أعمالها. وتضيف «حالي كحال الإمام الشافعي حين قال:

كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي

وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي

وتكمل «هذا ليس تواضعا بل هو شعور عميق بأن هناك الكثير، الذي يجب علي أن أعمل عليه مستقبلا، خاصة أن الفنان المستقل دائما يواجه ظروفا مختلفة نتيجة موقف المستقل كفنان وليس من تحت أي توصيف آخر .

وقالت «بجانب الألبوم الذي يدشن اليوم أعمل على ثلاثة مشاريع فنية أخرى أولها مشروع مع عازف جاز بريطاني مميز لغناء الجاز والبلوز الفلسطيني، بمشاركة موسيقية فلسطينية ذات بصمه خاصة، كما هناك مشروع موسيقى سيد درويش مع زجل بديع خيري، وهذا عمل توقف قليلا بسبب الأوضاع في مصر، أما المشروع الثالث فهو خاص بالموسيقى الفلسطينية، والذي يكمل ما بدأته عبر ألبومي السابق «الغزلان والنافرة».