﻿«فيسبوك» يكافح البطالة في تونس

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: بدأت إدارة موقع «فيسبوك» مشاورات مع الحكومة التونسية بهدف استقطاب عدد من الكفاءات المتخصصة في القطاع التكنولوجي، وهو ما قد يشكل حلاً جزئياً لمشكلة البطالة لدى الشباب التونسي.

وأجرت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني محادثات مع رئيس السياسات العامة لموقع «فيسبوك» سيمون ميلنر وممـــــثله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشرف زيتون حول وضع خطة عمل مستقبلية بين الطرفين تتضمن مبادرات مشتركة تتعلق بالتوظيف وتدريب الكفاءات التونسية.

وأشادت الوزيرة بدور فيسبوك في صناعة الرأي العام، ومساهمته الإيجابية في الثورة التونسية، فضلاً عن دوره الهام في تسهيل عملية التواصل بين الحكومة والمواطن العادي ولا سيما الفئات الشبابية.

فيما كشف زيتون أن شركة «فيسبوك» تستفيد من بعض الخبرات التونسية المتخصصة في الصناعة الرقمية، مشيراً إلى أنها تسعى لتوظيف المزيد من الكفاءات الشابة المتخصصة في هذا المجال لتدعيم طاقمها البشري والاستفادة منها، وهي «جاهزة لدعم الحملات كافة التي تتبناها الحكومة التونسية في برامجها المقبلة، من خلال تعميم عدد من المبادرات والتطبيقات الموجهة أساساً للشباب».

ويرى بعض المراقبين أن المشاورات القائمة بين الحكومة التونسية وموقع «فيسبوك» قد تساهم، ولو بشكل جزئي، في علاج مشكلة البطالة في بلد يحوي حوالي 800 ألف عاطل عن العمل، وفق تقارير حكومية.