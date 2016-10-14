﻿الفيضانات تجتاح بلدة في نورث كارولاينا

تاربورو (نورث كارولاينا) ـ رويترز: ا جتاحت مياه الفيضانات بلدة برنسفيل في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية وغمرت المياه المنازل حتى مستوى الأسقف في حين ارتفع عدد القتلى في الولاية في أعقاب الإعصار ماثيو إلى 22 قتيلاً.

وكان فيضان نهر تار متوقعاً في برنسفيل التي تأسست عام 1885 ومن المعتقد أنها أقدم بلدة أمريكية يؤسسها عبيد بعد تحررهم وجرى إجلاء غالبية سكانها وعددهم ألفي شخص. وتحدث بات مكروري حاكم نورث كارولاينا عن ارتفاع كبير في مستوى مياه الفيضانات في البلدة التي ابتليت لفترة طويلة بالفيضانات ودمرتها فيضانات بعد الإعصار فلويد عام 1999.

وأبلغ مؤتمراً صحافياً بعد تفقد البلدة جواً «ببساطة تقبع برنسفيل تحت المياه في الوقت الحالي». أثنى حاكم الولاية على سكان البلدة الذي استجابوا لأوامر الإخلاء وقال إنه لم يسقط قتلى. غير أنه أعلن حالتي وفاة جديدتين بعدما ارتفع عدد قتلى الإعصار في نورث كارولاينا.