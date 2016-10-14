تركيا تحتج على نشر البحرية الأمريكية صورة تزعم هزيمة قوات الدولة العثمانية

أنقرة- الأناضول- احتجت تركيا على نشر البحرية الأمريكية اليوم الجمعة صورة تجسّد حرباً في القرن الـ 19، تظهر قوات مهزومة يعلوها العلم التركي، في إشارة إلى قوات الولايات التابعة للدولة العثمانية آنذاك.

وبحسب معلومات حصلت عليها “الأناضول” من مصادر في الخارجية التركية، فإن مسؤولين بالوزارة بحثوا مع نظرائهم الأمريكان مسألة الصورة.

وقالت المصادر إن المسؤولين أعربوا لسفير الولايات المتحدة لدى أنقرة جون باس عن انزعاجهم من الأمر، وأكّدوا رفضهم القاطع لاستخدام العلم التركي في الصورة.

ودعا مسؤولو الخارجية الجانب الأمريكي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وبشكل فوري من أجل معالجة المسألة، وفق ذات المصادر.

من جهة أخرى، تناول السفير التركي لدى واشنطن سردار قيليج المسألة ذاتها مع مسؤولين أمريكيين، معرباً عن انزعاج أنقرة من الأمر.

وشدّد السفير على ضرورة حذف الصورة في أقرب وقت، بحسب مراسل “الأناضول”.

ونشر الأسطول الأمريكي اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الصورة بمناسبة الذكرى الـ241 لتأسيسه.

وتحاكي الصورة “معركة طرابلس″ أو “الحرب البربرية الأمريكية الأولى” التي اندلعت بين عامي 1801-1805، ضد دول شمال إفريقيا (ليبيا، تونس، الجزائر التابعة للدولة العثمانية، وسلطنة المغرب المستقلة).

وكتب على الصورة: “قوية، شجاعة، مستعدة”، في إشارة إلى البحرية الأمريكية، بينما يظهر جنود مهزومون وقتلى يعتليهم العلم التركي، الأمر الذي أثار حفيظة أنقرة.

في سياق متصل، قال مسؤول بالأسطول الأمريكي لـ “الأناضول” – فضّل عدم الكشف عن اسمه – إنهم قاموا بحذف الصورة من “تويتر”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.