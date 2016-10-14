شقيق المتشدّد المنتحر في ألمانيا يقول إن أئمة في ألمانيا وراء تحوّله

برلين- رويترز- قال شقيق جابر البكر، الذي اشتبهت السلطات الألمانية في تخطيطه لشنّ هجوم بقنبلة وانتحر بعد القبض عليه، إنه تحوّل للتشدد في ألمانيا، وبث فيديوهات جهادية على الانترنت قبل سفره إلى مدينة إدلب السورية في وقت سابق من العام الجاري.

وقال علاء البكر لـ “رويترز″ عبر الهاتف إن شقيقه قال إنه سافر إلى سوريا للتطوّع في فرقة إنقاذ، لكن علاء يعتقد أنه تحوّل إلى التشدد على أيدي أئمة في برلين “غسلوا دماغه” ليدفعوه إلى العودة إلى بلده من أجل الجهاد.

وقال عبر الهاتف من قرية سعسع بجنوب غرب دمشق “نعتقد أن هذا هو سبب عودته إلى سوريا”.

وقال علاء البكر “ذهب إلى تركيا منذ سبعة أشهر وقضى شهرين في سوريا. اتصل بنا وأبلغنا ’إنني متطوع مع الخوذات البيضاء (فرق الطوارئ) في إدلب’”.

وعند سؤاله هل انضم شقيقه لجماعات إسلامية متشددة في سوريا قال إنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي ذلك.

وإدلب الواقعة قرب الحدود مع تركيا معقل لـ “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً).

وكان جابر البكر حصل على اللجوء في ألمانيا، وقالت السلطات الألمانية إنه انتحر بعد اعتقاله للاشتباه في تخطيطه لهجوم بقنبلة في مطار برلين.

وتمكنت “رويترز″ من التحقق من علاء البكر من صورة بثها على فيسبوك يظهر فيها شقيقه أمام مجموعة من المنازل في موقع يبدو في ألمانيا.