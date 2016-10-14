اتهام ثلاثة رجال بولاية كانساس الأمريكية بالتخطيط لمهاجمة الجالية الصومالية





واشنطن- رويترز- قال وزارة العدل الأمريكية إن اتهامات وُجهت لثلاثة رجال بولاية كانساس الأمريكية بالتآمر لتفجير مجمع سكني في جاردن سيتي بالولاية، حيث يقيم ويعمل مهاجرون صوماليون.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي إن كيرتس الن (49 عاماً) وجافين رايت (49 عاماً) وباتريك يوجين شتاين (47 عاماً)، وهم أعضاء في جماعة مسلحة تُسمى كروسيدرز، قاموا بعملية مراقبة وبتخزين أسلحة نارية ومتفجرات من أجل هجوم مزمع على المجمع السكني الذي يضم أيضاً مسجداً.