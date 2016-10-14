وضع زوجين فرنسيين رهن التحقيق الرسمي بشأن علاقتهما بتنظيم “الدولة الإسلامية”





باريس- رويترز- قال مصدر قضائي فرنسي لـ “رويترز″ إنه تم يوم الجمعة وضع شاب وصديقته المراهقة الحامل رهن التحقيق الرسمي للاشتباه بتخطيطهما لارتكاب جرائم قتل باسم تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك في أعقاب اعتقالهما يوم الثلاثاء في ضاحية نوازي لوسيك .

وقال المصدر إن الاثنين (21 عاما و17 عاماً) كانا على اتصال برشيد قاسم عضو تنظيم “الدولة الإسلامية” عن طريق تطبيق تيلجرام للتراسل، مؤكداً تقريراً بثته في وقت سابق محطة “إي تيلي” الإخبارية التلفزيونية الفرنسية. ويُشتبه بأن قاسم شارك في العديد من الهجمات أو محاولات الهجمات التي وقعت في باريس.

واعتقلت الشرطة الفرنسية ما لا يقل عن ستة مراهقين الشهر الماضي كلهم للاشتباه بتآمرهم لارتكاب جرائم قتل باسم تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد رصدهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة ومصادر قضائية إن كل هؤلاء كانوا على اتصال عن طريق تيلجرام بقاسم الموجود حاليا في المنطقة السورية- العراقية.