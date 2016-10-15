رئيس حكومة الإنقاذ الليبية يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية





طرابلس- د ب أ- دعا خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الليبية المشكلة من قبل المؤتمر الوطني العام، من داخل قصور الضيافة بالعاصمة طرابلس يوم الجمعة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وطالب الغويل، في بيان ألقاه من داخل مقر قصور الضيافة الرئاسية في طرابلس، الذي كان يشغله عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري، بإيقاف عمل حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً من قبل الأمم المتحدة.

وكانت قوة تابعة للمؤتمر الوطني العام السابق قد سيطرت على مقر قصور الضيافة صباح الجمعة.

واعتبر البيان الغويل أن “كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موقوفون عن ممارسة أية نشاطات أو مهام، وأنه سيتم إحالتهم للقضاء وذلك لانتحالهم الصفات غير المخولين بها”.

كما دعا الغويل الحكومة المؤقتة بالشرق الليبي، التي يترأسها عبدالله الثني، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تزامناً مع بيان آخر للمؤتمر الوطني العام أعلن فيه عن عودته إلى مقارّه الإدارية الرسمية.

وعلى نفس الصعيد، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بياناً دان فيه استيلاء مجموعة مسلحة على مقره بالعاصمة طرابلس.

وأشار المجلس الرئاسي إلى أنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض على من خطط ونفذ هذا الاقتحام.

وتأتي هذه التطورات فيما يسعى المجلس الرئاسي، المنبثق عن حوار الصخيرات بالمغرب، إلى تشكيل حكومته الثانية لعرضها على البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد، بعد أن تم رفض حكومته المقترحة الأولى قبل أسابيع.