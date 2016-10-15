بايدن: واشنطن “ستبعث رسالة” لبوتين على خلفية اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الامريكية

واشنطن - أ ف ب – رفض نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ادعاءات بأن البيت الأبيض لم يقم بتحرك ازاء موسكو بعد اتهامها بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتلقى “رسالة” في هذا الصدد.

وفي مقتطف من مقابلة مع شبكة “إن بي سي” نشر الجمعة، يتوقف بايدن عن الحديث ثم يبتسم بشكل ساخر عند سؤاله عن السبب الذي دفع الادارة الامريكية الى عدم اتخاذ أي اجراء رسمي بعد أسبوع على اتهام مسؤولين أمريكيين لموسكو بمحاولة التدخل في الحملة الرئاسية الامريكية.

وقال بايدن “سنبعث رسالة” الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف “لدينا القدرة على القيام بذلك، وسيتم بعث الرسالة، وسيعرف (بوتين) بذلك، وسيكون هذا وفقاً لجدولنا الزمني وفي الظروف التي سيكون لها أكبر تأثير ممكن”.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان سيتم اطلاع الشعب على تفاصيل هذه الخطوة، قال “آمل أن لا” يتم ذلك.

والاسبوع الماضي اتهمت واشنطن موسكو صراحة، بأنها تحاول التدخل في الانتخابات الامريكية من خلال قرصنة أنظمة معلوماتية استهدفت خصوصاً خوادم الحزب الديموقراطي، في تصعيد جديد ولافت للتوتر بين البلدين حول قضايا عدة.

واعلن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الاميركية في بيان حازم اللهجة، ان “عمليات السرقة والقرصنة هذه تهدف الى التدخل في العملية الانتخابية الاميركية”، مضيفاً “نعتقد على ضوء مدى هذه المبادرات وحساسيتها، ان مسؤولين روساً هم وحدهم قادرون على السماح بهذه الانشطة”.

وتوعد البيت الابيض الثلاثاء روسيا بـ”رد متكافئ” على تدخلها في الانتخابات الاميركية.