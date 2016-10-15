منظمات غير حكومية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في حلب

بيروت – أ ف ب – دعت أربع منظمات دولية غير حكومية السبت، الى وقف “فوري” لإطلاق النار في مدينة حلب السورية التي دمرها القصف، وذلك قبل ساعات من اجتماع أميركي روسي في سويسرا يهدف الى وضع حد لحمام الدم.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى المسؤولين الدبلوماسيين، طلب رؤساء المنظمات غير الحكومية “سايف ذي تشلدرن”، لجنة الانقاذ الدولية، المجلس النروجي للاجئين وأوكسفام الدولية، الى تطبيق وقف لاطلاق النار لمدة 72 ساعة على الاقل في الاحياء التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في حلب، من أجل السماح بإجلاء الجرحى وإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى هذه الاحياء المحاصرة.

وقالت هيلي تورنينغ شميت رئيسة “سايف ذي تشلدرن” في بيان “منذ انهار آخر وقف لإطلاق النار، قتل أكثر من 130 طفلاً في شرق حلب، وأصيب زهاء 400 آخرين بجروح في قصف عشوائي وبلا هوادة”.

وأضافت “كثيرون لا يستطيعون تلقي علاج لإصاباتهم الفظيعة، ذلك أن المستشفيات تعاني نقصاً في الأدوية والمعدات الأساسية (…) والوقت ينفد”.

وتتعرض الاحياء الشرقية في مدينة حلب منذ ثلاثة اسابيع لهجوم من قوات النظام بدعم جوي روسي، كما تشن الطائرات الحربية السورية والروسية منذ اربعة ايام غارات عنيفة عليها استهدفت مناطق سكنية واوقعت عشرات الضحايا.

ومنذ بدء الهجوم في 22 ايلول/سبتمبر، وثق المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل اكثر من 370 شخصاً بينهم 68 طفلاً في القصف الروسي والسوري على الاحياء الشرقية. كذلك، قتل 68 شخصاً جراء قذائف اطلقتها الفصائل المعارضة على الاحياء الغربية.

ويعقد لقاء دولي السبت في لوزان في سويسرا بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة جون كيري، بمشاركة نظرائهما من السعودية وتركيا وربما قطر فضلاً عن موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا.

وأعلنت ايران الجمعة أن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف سيشارك في محادثات لوزان.