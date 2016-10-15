أوباما يلتقي مع فريقه للأمن القومي لبحث الحرب في سوريا

واشنطن - رويترز – قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما التقى يوم الجمعة مع فريقه للأمن القومي، لبحث القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية والحرب في سوريا.

وسيناقش أوباما ومستشاريه في الاجتماع، الخيار العسكري والخيارات الأخرى في سوريا في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات السورية والروسية قصف مدينة حلب، وأهداف أخرى وذلك حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يرون إن من غير المحتمل أن يأمر أوباما، بأن تشن الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف حكومية سورية، وشددوا على أنه قد لا يتخذ أي قرارات خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.

وأشار استعراض للاجتماع نشره البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة أوقفت المحادثات الثنائية مع روسيا بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار في سوريا. وقال إن أوباما أصدر تعليمات لفريقه بمواصلة المحادثات المتعددة الأطراف مع″الدول الرئيسية” سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب الأهلية.

ولم يذكر الملخص المقتضب الخيارات الأمريكية الأخرى في سوريا.

ويعود وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف إلى المحادثات السورية السبت بعد ثلاثة أسابيع من إخفاق وقف إطلاق النار الذي توصلا إليه بشق الأنفس .

وتجنب كيري بوضوح عقد محادثات ثنائية جديدة مع لافروف وستؤدي دعوته لوزراء خارجية تركيا والسعودية وقطر وإيران، للإنضمام إليهما في المحادثات في مدينة لوزان السويسرية إلى توسيع المباحثات لتضم أقوى مؤيدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وتتزايد الضغوط من أجل وقف هجوم عنيف بدأته الحكومة السورية قبل ثلاثة أسابيع، للسيطرة على المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بمدينة حلب حيث تقول الأمم المتحدة إن 275 ألف مدني ما زالوا يعيشون وثمانية آلاف من المعارضين المسلحين يتحصنون ضد القوات السورية والروسية والمدعومة من إيران.