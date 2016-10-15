الولايات المتحدة توجه الدعوة لمصر للمشاركة في اجتماع لوزان الخاص بسوريا

القاهرة – د ب أ – صرح المستشار احمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً مساء الجمعة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى، وجه فيه الدعوة لمصر للمشاركة في اجتماع لوزان الخاص بسوريا السبت.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية الأمريكي أكد على “أهمية مشاركة وزير خارجية مصر في هذا الاجتماع على ضوء الدور المهم الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التسوية السياسية للازمة السورية، وما تتمتع به مصر من مواقف متوازنة من شأنها أن تعزز من الجهود المبذولة لدعم الحل السياسي للازمة السورية، والإسهام الايجابي في قدرة اجتماع لوزان على تحقيق أهدافه”.

وأوضح أبو زيد أنه على ضوء تلك التطورات، فقد تقرر مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع لرئاسة وفد مصر، وسيتوجه شكري الى لوزان صباح السبت من فيينا حيث أنهى زيارة كان يقوم بها إلى العاصمة النمساوية.