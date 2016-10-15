فرنسا تكرم ضحايا هجوم نيس

باريس - د ب أ – يترأس الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند السبت، مراسم تكريم ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس جنوب فرنسا، خلال الاحتفال بيوم الباستيل أو العيد الوطني الفرنسي.

وفي يوم 14 تموز/يوليو، قاد محمد لحويج بوهلال وهو تونسي المولد شاحنته وسط حشود تجمعت لرؤية الألعاب النارية على طول الكورنيش بمدينة نيس، مما أسفر عن مقتل 86 شخصاً وإصابة نحو 300 آخرين.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجوم، ولكن المحققين لم يعثروا على رابط مؤكد بين التنظيم ولحويج بوهلال.

ويحضر حفل تكريم الضحايا القادة المحليون المنتخبون وكذلك عائلات الضحايا.

وستتلى أسماء القتلى بصوت عال، وسيجري وضع وردة بيضاء لكل منهم من قبل طلاب المدارس الثانوية، وفقا لوسائل الاعلام الفرنسية، كما سيقدم المغني جوليان كليرك فقرة غنائية أثناء مراسم التكريم .