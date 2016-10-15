إصابة شرطي إسرائيلي إثر عملية طعن شمالي القدس

القدس - الأناضول - أصيب شرطي إسرائيلي بجروح طفيفة، صباح السبت، إثر طعنه بسكين في مستوطنة بالقدس الشرقية المحتلة.

وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب إن الحادث وقع في منطقة مستوطنة “هار ادار” شمالي القدس.

وأضافت “خلال نشاط مهني لمجندين من شرطة حرس الحدود قرب السياج الفاصل، تقدم مشتبه كان مختبئاً هناك طاعناً أحد المجندين ولاذ بالفرار”.

وأشارت السمري إلى أنه جرى تقديم العلاج الطبي للمجند الذي أصيب “بجروح طفيفة في يده”.

ولفتت إلى أن قوات شرطة حرس الحدود تواصل أعمال البحث الواسعة وراء “المشتبه الهارب”.

وحتى الساعة 6.30 تغ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.