إيران تشارك في اجتماع لوزان حول سوريا

اسطنبول - الأناضول – قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن وزير خارجية بلاده، جواد ظريف، سيشارك في الاجتماع الدولي حول الأزمة السورية، المزمع عقده السبت بمدينة لوزان السويسرية.

وقال قاسمي، في بيان له اليوم، إن “ظريف سيشارك في الاجتماع، الذي يحضره ممثلو بلدان من المنطقة وخارجها، بما فيها سوريا والعراق”.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن ظريف توجه صباح اليوم إلى لوزان.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة “لوزان” السويسرية، اليوم، اجتماعاً حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، والولايات المتحدة الأمريكية جون كيري.

ويشارك في اجتماع اليوم أيضاً، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والسعودية عادل الجبير، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.