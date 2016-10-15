بيان عسكري مصري: تدمير 7 عربات دفع رباعي وقتل عدد من “العناصر التكفيرية” في شمال سيناء

القاهرة - د ب ا – أعلنت القوات المسلحة في بيان لها عن شن هجمات جوية على مواقع “الارهابيين” في شمال سيناء فجر السبت.

واضاف البيان ، الذي نشر علي صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد محمد سمير على موقع “فيس بوك” ” الضربات الجوية المركزة استمرت لمدة ثلاث ساعات واسفرت عن تدمير مناطق تمركز وإيواء العناصر “الإرهابية” ، وكذلك نقاط تجميع الأسلحة والذخائر التى تستخدمها تلك العناصر، وتدمير سبع عربات دفع رباعى تدميراً كاملاً ، كما تم قتل عدد من العناصر التكفيرية التى قامت بعملياتها الإجرامية والعناصر المعاونة لها”.

وتابع البيان” تؤكد القوات المسلحة أنها بمساندة شعبها العظيم عازمة على القضاء على العناصر التى تستهدف أمن وإستقرار البلاد ولن تثنيها تلك الأعمال الإرهابية عن القيام بواجبها المقدس فى تأمين وحماية الشعب مهما بلغت الصعوبات وعظمت التضحيات” .

تأتي هذه الضربات بعد مرور يوم على مقتل 12 جندياً مصرياً واصابة ستة آخرين في هجوم استهدف نقاط التأمين في شمال سيناء،فيما تمكنت القوات من قتل 15ارهابياً.

يذكر ان قوات الجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء تتعرض لهجمات من جانب من تصفهم الحكومة المصرية بانهم “عناصر التكفيرية” منذ الاطاحة في تموز/يوليو عام 2013بالرئيس المصري الاسبق محمد مرسي ، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة المصرية على انها جماعة ارهابية.