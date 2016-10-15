الدفاع الروسية تعلن عن انطلاق مناورات “حماة الصداقة 2016″ مع مصر

موسكو - د ب ا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء مناورات عسكرية مصرية روسية مشتركة في مصر، يطلق عليها “مناورات حُماة الصداقة 2016″. السبت، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدفاع ، يفجيني ميشكوف.

ويشارك في مناورات حُماة الصداقة 2016 التي تستمر حتى 26 تشرين اول/أكتوبر، أكثر من 500 عنصر من القوات الروسية والمصرية وأكثر من 10 آليات عسكرية يتم إنزالها بواسطة المظلات، وأكثر من 15 طائرة على اختلاف أنواعها تقلع من عدة مطارات مصرية،حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك .

يذكر ان صحيفة “ازفستيا” الروسية قد نقلت يوم الثلاثا الماضي عن مصدر عسكري القول إن روسيا ومصر تبحثان تنفيذ مشروع تدريبي عسكري مشترك بمشاركة حاملات طائرات.

وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية ، فإن هذه الحاملات هي الحاملة الروسية “الأميرال كوزونيتسوف” وحاملتا طائرات الهليكوبتر المصريتان من طراز “ميسترال”، وذلك في ربيع عام 2017 .

وكانت حاملة الطائرات “الأميرال كوزونيتسوف” انضمت إلى مجموعة القطع البحرية الروسية المتواجدة في البحر المتوسط، وستتوجه إلى شواطئ سوريا خلال تشرين أول/أكتوبر الجاري.