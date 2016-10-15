الأركان التركية: تدمير 80 هدفاً لـ “الدولة” شمالي سوريا

أنقرة - الأناضول - أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، السبت، تدمير 80 هدفاً لتنظيم الدولة الاسلامية شمالي سوريا، بعد تحديدها بواسطة طائرات استطلاع ومراقبة.

وذكر بيان صادر عن الأركان التركية، أن عملية درع الفرات مستمرة في يومها الـ 53، بعد انطلاقها في 24 أغسطس/ آب الماضي، بهدف القضاء على التهديدات الناجمة عن المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها الدولة الاسلامية ، وزيادة أمن الحدود وتقديم الدعم للتحالف الدولي.

وأوضح البيان أن طائرات تركية قصفت مقرين و3 أبنية تستخدم كمواقع أسلحة وملاجئ متنوعة لتنظيم الدلوةبقرى “ميركانه”، و”طاشلي هيوك”، و”تلالين”، بمحيط بلدة الراعي، التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأشار إلى إصابة 4 عناصر من قوات المعارضة السورية، خلال عملية استرجاع قرية “طاشلي هيوك” شرقي بلدة الراعي، مؤكدًا أن القرية لا تزال تحت سيطرة التنظيم.

ولفت إلى تحرير قوات المعارضة 134 قرية تبلغ مجموع مساحتها ألفاً و110 كم2 منذ بدء العملية، واستمرار زيادة التدابير الأمنية في تلك القرى.

وأكد بيان الأركان التركية تفكيك 4 عبوات ناسفة، في المناطق المطهرة من تنظيم الدولة، ليرتفع مجموع العبوات الناسفة المفككة منذ بدء العملية إلى ألف و156 عبوة ناسفة، والألغام إلى 28 لغماً.

وشدد البيان، على اتخاذ القوات المسلحة التركية كافة أنواع التدابير خلال العملية العسكرية، حرصاً على سلامة المدنيين الذين يعيشون في المنطقة.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر” أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس واعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “الدولة”.