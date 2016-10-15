مقتل عائلة مسؤول محلي عراقي في هجوم لتنظيم الدولة

تكريت - د ب أ -أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين السبت، مقتل عائلة عضو مجلس ناحية الاسحاقي، في هجوم بالشحنات الناسفة شنته عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على منزله في الناحية.

وقال المصدر، إن عناصر الدولة شنوا فجر اليوم هجوماً بالشحنات الناسفة على منزل عضو مجلس ناحية الاسحاقي عثمان بزيع في قرية گبان، ما أسفر عن مقتل زوجته وثلاثه من ابنائه.

وأشار المصدر إلى عدم إصابة العضو بأذى.

يشار الى أن المنطقة تقع تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية.