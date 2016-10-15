مصر تفتح معبر رفح “استثنائياً” في كلا الاتجاهين

غزة - الأناضول – فتحت السلطات المصرية، السبت، معبر رفح الحدودي، “استثنائياً” في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة وعودة العالقين.

وقالت هيئة المعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية بغزة والتي تديرها حركة حماس، في تصريح مكتوب تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه: “فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم، المعبر في كلا الاتجاهين لمدة يومين متتالين”.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون مخصصًا للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

وتجمع مئات المسافرين منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة أمس، أن السلطات المصرية أبلغتهم بقرار فتح معبر رفح البري على فترتين الأسبوع الجاري في كلا الاتجاهين لستة أيام غير متصلة.

وقالت إن المعبر سيفتح السبت والأحد على أن يتم فتحه مرة ثانية بدءاً من الأربعاء المقبل وحتى السبت.

وفي ذات السياق، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية “رسمية”، إن فتح المعبر جاء بناءً على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقول هيئة المعابر بغزة إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ 25 ألف مواطن، بينهم أكثر من 4 آلاف مريض.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013 لدواعٍ أمنية وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.