زوارق إسرائيلية تطلق النار على صيادين فلسطينيين في خان يونس

رام الله - د ب أ – قصفت الزوارق الإسرائيلية، فجر السبت بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين ومراكبهم في البحر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية( وفا) أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

من ناحية أخرى، أقامت قوات اسرائيلية اليوم حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية زبوبا الرئيسي غرب جنين بالضفة الغربية ، ومنعت المواطنين من دخولها او الخروج منها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية أغلقت مدخل زبوبا الرئيسي بحاجز عسكري، واحتجزت عشرات المركبات ودققت في بطاقات راكبيها واستجوبتهم.

وأضافت المصادر أن القوات أبلغت المواطنين المحتجزين، أنها ستغلق القرية باستمرار وستفرض عقوبات على سكانها، بذريعة قيام الشبان برشق الحجارة على الدوريات العسكرية، وقص السياج المقام فوق أراضيهم.