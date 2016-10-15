بوتين وناريندرا مودي يوقعان عقوداً في قطاعي الطاقة والدفاع قبل قمة بريكس

بينوليم - أ ف ب – يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اتفاقات في قطاعي الدفاع والطاقة تهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين، السبت في ولاية غاو الهندية حيث يشاركان في قمة لدول بريكس.

واستقبل بوتين عند وصوله الى غاو بمقطوعات عزفتها الفرقة الموسيقية العسكرية ورقصات تقليدية في هذه الولاية السياحية.

ويعقد قادة دول بريكس الناشئة (روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب افريقيا) قمة في عطلة نهاية الاسبوع تتمحور حول التجارة ومكافحة الارهاب.

ويأمل بوتين في ابرام اتفاقات مع الهند لتنشيط اقتصاد بلاده الذي يعاني من الانكماش، بسبب تراجع اسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة عليها في اطار الازمة الاوكرانية.

وينص احد الاتفاقات التي ستوقع على حصول الهند على واحد من اكثر المنظومات الدفاعية الجوية الروسية تطوراً. وكان هذا العقد عالقاً منذ سنوات.

وتقوم الهند اكبر دولة مستوردة للاسلحة في العالم بعملية تحديث لمعداتها العسكرية التي تعود الى العهد السوفياتي رصدت لها مئة مليار دولار (91 مليار يورو) من اجل حماية حدودها مع باكستان عدوتها اللدودة ومع الصين.

كما سيوقع بوتين ومودي اتفاقات في قطاع الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الهندي الذي يشهد نمواً سريعاً، من المحروقات والكهرباء.

وذكرت وسائل الاعلام الهندية ان اكبر شركة نفطية روسية “روسنفت” ستشتري المجموعة الهندية “ايسار اويل” لقاء مليارات الدولارات.

وقال سفير الهند في روسيا بانكاج ساران في مؤتمر صحافي “انها اكثر من علاقة، انها شراكة وصفها الزعيمان، وهما محقان، بانها خاصة ومميزة وكذلك استراتيجية بالتأكيد”.