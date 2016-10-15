مقتل 6 جنود عراقيين في هجوم لـ”الدولة” قرب قضاء الرطبة

الرمادي - د ب أ – أعلن مصدر عسكري عراقي، السبت، مقتل ستة جنود عراقيين في هجوم شنه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية(داعش)شمال غرب قضاء الرطبة.

وقال المصدر، إن عناصر تنظيم الدولة جددوا مهاجمتهم للقوات العراقية المرابطة على أسوار قضاء الرطبة، محاولين اقتحامه وفرض السيطرة عليه،غير أن القوات العراقية احبطت الهجوم ودارت اشتباكات، أسفرت عن مقتل ستة جنود عراقيين وتدمير عربتين عسكريتين، فيما قتل ثلاثة من عناصر التنظيم.

يشار الى أن قضاء الرطبة ، وهو المفرق الرئيسي للطرق بين العراق والأردن وسوريا ، يشهد هجمات مستمرة من قبل تنظيم الدولة محاولاً بسط سيطرته على القضاء مجدداً بعد طرده منه .