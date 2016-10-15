بعد الحديث عن انفصاله عن زوجته… وائل كفوري ظهر بلوك جديد

بيروت ـ نشر أحد حسابات معجبي الفنّان وائل كفوري على “انستغرام” صورة حديثة له برفقة مصفّف الشعر وفيق صعب.

وأطلّ كفوري على محبّيه بلوك جديد، اذ أنّه اعتمد قصّة جديدة، وصبغ شعره باللون الأشقر.

في هذا السياق، أعرب بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بتسريحة ملك الرومانسية الجديدة، فيما اعتبر البعض الآخر أنّ هذا اللوك والشعر الأشقر لا يليق به.

وكانت انباء تحدثت مؤخراً عن انفصال ملك الرومانسية عن زوجته بسبب خلافات عائلية الا أن ذلك الخبر لم يؤكد رسميا.