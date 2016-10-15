هجوم على لطيفة بسبب تبرعها لصندوق تحيا مصر والفنانة ترد

تونس ـ واجهت الفنانة لطيفة حملة شرسة من أحد البرامج الإعلامية على قناة “الحوار التونسي”، وذلك بسبب تبرعها إلى صندوق تحيا مصر، وعدم تبرعها لتونس، وهو ما يخالف الواقع.

وأكدت الفنانة لطيفة تبرعها لتونس من خلال العديد من الجمعيات الخيرية، مؤكدة أن ما جاء بالبرنامج مليء بالمغالطات والحقد الدفين، وعدم تحري الدقة وأنه سوف يظل حبها لمصر والعرب وسوف تستمر في دعمهم.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستغرام”: “تابعت حلقة الليلة من برنامج الإعلامية مريم القاضي 24\7 على قناة الحوار التونسي وأسفت كثيراً أن تتحول نهاية الحلقة إلى منبر للهجوم عليا للتشكيك بحبي وانتمائي وعطائي لبلادي الغالية تونس، وإن كنت عادة لا أفضل الرد خاصة عندما ينحدر الحوار لهذا المستوى المليء بالحقد والمغالطات”.

وأضافت لطيفة “أنني أجد نفسي مضطرة للرد على محمد أبو غلاب الذي كنت أتمني أن يتحرى الدقة قبل أن يتكلم عن دون علم ودراية وهو الذى يفترض أن يكون من الإعلاميين وأشد الحريصين على مصداقية كلامه، فكيف له أن يجزم بأنني لم أقدم دينارا واحدا لبلدي والقاصي والدانى يعلم ما قمت به من واجبات تجاه بلدي تونس″.

وأشارت “وهو ما ذكره به خلال الحلقة السيد لطفي العماري بأنني وبفضل من الله قمت قبل أشهر بالتبرع لإعادة ترميم المدارس بحملة يوم المدرسة فليست لطيفة من تنتظر التوجيهات والتنظير من أشباه الوطنيين لتتبرع لبلادها”.

وتابعت “فإن كنت لا تعلم فلتسأل قبل أن تتكلم عن ما قدمته لتونس منذ بداياتي ليومنا هذا، ولتعلم أن كنت قد قدمت دينار أم ملايين الدينارات بحفلات وحملات خصص ريعها ودخلها لدعم مؤسسات وطنية تعنى بخدمة الشعب التونسي بداية من حملات الراحل نجيب الخطاب لدعم ضحايا الفيضانات مروراً بحملات صناديق التضامن الاجتماعي وصولاً لجذب مجوهرات شوبار العالمية لتساهم مع جمعية روتا الخيرية بملايين الدنانير لبناء مدارس في تونس″.

واستطردت قائلة “إن كنت كلفت نفسك وشاهدت المقابلة كاملة ببرنامج كل يوم لكنت أدركت أنني مثلما تبرعت بالمداخيل الرقمية لتوزيع ألبومي الأخير أحلى حاجة فيا في مصر لصالح صندوق تحيا مصر، فإنني تبرعت كذلك بالمداخيل الرقمية لتوزيع ذات الألبوم في تونس لصالح جمعية ناس الخير”.

من جانب آخر أشارت “رغم كل الحقد الذي لمسته بكلامكم، ورغم محاولاتكم التقليل من اسم لطيفة والإساءة له، سأضل كما ربتني تونس محبة لكل العرب، وسأظل ما حييت أدعم مصر التي قدمتني نجمة لتونس وللعرب وسأظل أدعم مصر وليبيا وفلسطين وسوريا والعراق.. كرهَ من كرهْ وأحبَّ من أحبْ”.