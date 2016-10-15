شويبله عن اللاجئين: يجب أن نحدد نحن وليس عصابات التهريب من يأتي إلينا

فرانكفورت - د ب أ – دافع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، عن اتفاقية اللاجئين المبرمة بين الاتحاد الأوروبي مع تركيا ودول أخرى.

وخلال مؤتمر لقواعد حزب المستشارة انجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قال شويبله السبت:” يجب أن نحدد نحن بأنفسنا، من يمكنه القدوم إلينا، ولا ينبغي أن نترك القرار لعصابات التهريب”.

يذكر أن الحزبين يشكلان ما يعرف بالتحالف المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

في الوقت نفسه، أكد شويبله المنتمي إلى حزب ميركل، أن واجب إنقاذ لاجئي القوارب الذين يواجهون محنة في عرض البحر، يعد من الأمور البديهية، وأضاف أنه يجب ترحيل اللاجئين الذين ليس لديهم فرص للبقاء في أوروبا وبدون حدوث ذلك فإن أوروبا في هذه الحال ستكون كمن يقدم المساعدة لعصابات التهريب والتجارة الدولية بالبشر.

يذكر أن المؤتمر يحمل اسم مؤتمر ألمانيا، وهو الرابع من بين ستة مؤتمرات يعقدها التحالف المسيحي على مستوى ألمانيا، وقد تناول المؤتمر اليوم موضوع أوروبا ودورها في العالم.