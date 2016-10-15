شمس الكويتية تواصل إثارة الجدل بتغريدة تسخر من العرب والمسلمين

واصلت النجمة الكويتية شمس إثارة للجدل، فبعد أن غردت حول مفهوم الشرف ووجهت عبر تغريدتها إشارات مسيئة للعرب والمسلمين، عادت مرة أخرى لتسخر من المجتمع العربي والإسلامي من خلال تغريدة جديدة اعتبرها العديد من رواد مواقع التواصل بالإهانة الكبرى من الفنانة الكويتية.

وغردت شمس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة “مجتمع عنصري مغرور غير منتج، فيه أكبر نسبة بطالة، مستورد غير مصدر، معتقد أن الله بس لهم و6 مليار كلهم كفار شتامين سبابين وزعلانين ليش مو متوفقين”.

وكانت شمس قد استعانت بقول للكاتبة نوال السعداوي عرّفت فيه موضوع الشرف، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع “تويتر” كتبت فيها: “مفهوم الشرف لدى 6 مليار إنسان طبعاً أكيد كلنا عارفين المفهوم الثاني عند المليار المتبقي أيش يعني”.