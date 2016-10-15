الشرطة الأسترالية تبحث عن غراب لاعتقاله

سيدني ـ عثرت الشرطة الأسترالية على كمية مخدرات في محطة بترول، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة مهربها أو صاحبها.

وبعد مراجعة شريط كاميرا المراقبة في المحطة، تبين أن غراباً أسود التقط مغلفاً أبيض من صندوق القمامة ليتبين أنه مليء بالمواد المخدرة، فما كان من الشرطة إلا أن وجهت أصابع الاتهام للطائر الأذكى في مملكة الطيور.

وكشفت الصور أن الغراب رمى الكيس على الفور وطار محلقاً بسرعة، بينما اعتبر عناصر الشرطة أنه المتهم الوحيد في هذه القضية.

وكان عنصرا الشرطة توقفا صدفة لتعبئة خزان سيارتهما ليكتشفا المواد المخدرة والكيس الأبيض على الأرض.

عندها قررا مراجعة فيديو المراقبة ليكتشفا تورط الغراب في شبكة التهريب، كما سُمع أحدهما يقول ممازحاً.

وفي تعليق ساخر نصح الشرطي الغراب بتوكيل محام إلى أن يتم معرفة صاحب المخدرات الأصلي.