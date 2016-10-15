مقتل مسؤول التخطيط العسكري في تنظيم الدولة بالموصل شمالي العراق

العراق - الاناضول- قتل 9 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية بينهم ثلاثة من قادة الصف الأول بقصف جوي عنيف، استهدفهم داخل مدينة الموصل شمالي العراق، فيما قام عنصران في “الدولة” بقتل عائلة من أربعة اشخاص جنوبي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين (شمال)، بحسب مصادر أمنية.

وقال الرائد في عمليات نينوى مظفر سامر الكعبي نقلاً عن مصدر أمني بالموصل، ان “طائرات حربية تابعة للتحالف استهدفت منزلاً فجر السبت بحي الضباط في الموصل، كان قادة التنظيم وعناصره البارزين يعقدون فيه اجتماعاً موسعاً، ما أسفر عن مقتل 9 منهم بينهم الملقب بابي احمد مسؤول التخطيط العسكري في التنظيم واثنين من مرافقيه”.

وتابع، ان “هذه الغارة تعد ضربة قاصمة للتنظيم لا سيما في هذا الوقت التي تستعد القوات الأمنية فيه اقتحام المدينة من محاور عدة لتحريرها وإعادة الأمن والاستقرار اليها”.

وكان تنظيم الدولة قد تمكن من السيطرة على مدينة الموصل ثاني كبرى مدن العراق، من حيث الكثافة السكانية في 10 حزيران عام 2014 ومنذ ذلك الحين تقود الولايات المتحدة الامريكية تحالفاً جوياً مكوناً من 63 دولة بهدف القضاء عليه.

وفي محافظة صلاح الدين (شمال)، أفادت الشرطة العراقية ان عناصر في تنظيم “الدولة” قتلوا عائلة من اربعة اشخاص جنوبي مدينة سامراء ( 125كيلومتراً شمال العاصمة بغداد).

وقال اياد عبد العزيز المقدم في الشرطة العراقية، ان “عنصرين من “الدولة” اقتحموا منزل الشيخ نعمان المجمعي (أحد شيوخ المجمع المناوئين لداعش) في منطقة حاوي الاسحاقي جنوبي سامراء وقتلوا ثلاثة من ابنائه وزوجته”.

واضاف عبد العزيز ان “العنصرين فرا نحو منزل مجاور بعدما لاحقتهم الشرطة وقوة من سرايا السلام (الحشد الشعبي)”، مبيناً ان “العنصرين فجرا نفسيهما اثر محاصرتهم”.

وكثف مسلحو تنظيم “الدولة” هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض، شمالي وغربي البلاد.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.