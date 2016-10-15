مقتل 12 شخصاً في تدافع خلال تجمع ديني في الهند

لكناو - أ ف ب – قتل 12 شخصاً، واصيب خمسة بجروح في تدافع خلال تجمع هندوسي في ولاية اوتار برادش بشمال الهند السبت، وفق مسؤول في الشرطة.

وحصل التدافع خلال تجمع ضم المئات من اتباع احد رجال الدين في قرية فاراناسي، التي تعتبر مقدسة لدى الهندوس، وفق المسؤول.

وقال المسؤول في الشرطة دالجيت شوداري في لوكناو عاصمة اوتار براديش، “يمكننا تاكد مقتل 12 شخصاً واصابة خمسة بجروح خطرة”.

وعرضت محطات التلزفوين ملابس ملونة وشباشب مكومة فوق بعضها في حين تعمل الشرطة على تنظيف المكان.

تتكرر حوادث التدافع في الهند بمناسبة الاحتفالات الدينية التي غالباً ما تشارك فيها حشود كبيرة يصعب على الشرطة والمتطوعين ضبطها.

وقتل في تموز/يوليو الماضي 27 شخصاً في جنوب الهند خلال تدافع على ضفاف نهر مقدس.