موسكو ونيودلهي توقعان صفقة تزويد الهند بمنظومة صواريخ S-400 الروسية

دلهي- الأناضول- شهد اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، نيراندرا مودي، السبت، التوقيع على صفقة لتزويد نيودلهي بمنظومة صواريخ S-400 الروسية للدفاع الجوي، بحسب صحيفة “ذي هيندو” الهندية.

جاء ذلك على هامش قمة مجموعة دول “بريكس″، التي انطلقت أعمالها السبت، بمنتجع “غوا” الهندي، وتستمر يومين.

وبحسب الصحيفة، وقع الجانبان عددًا من الاتفاقات في مجالات الدفاع والأمن والبنية التحتية والطاقة، بما فيها الطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات السياسة الخارجية.

ولا تمتلك منظومة S-400 سوى روسيا والصين، وتعد من الأكثر تطوراً في هذا المجال، حيث يصل مداها الباليستي 3500 كيلومتر وبسرعة 4.8 كيلومترا بالثانية، بحسب تقرير لاتحاد العلماء الأمريكيين (FAS).

وتضم مجموعة بريكس إلى جانب الهند وروسيا، كلاً من البرازيل والصين وجنوب إفريقيا، وهي دول تسجل نمواً اقتصادياً سريعاً، وتمتلك موارد كبيرة، ويشكل مجموع سكانها قرابة نصف سكان العالم.

وعقدت القمة السابقة للدول الخمس في العاصمة الروسية، موسكو، في 7 و8 سبتمبر/ أيلول 2015.