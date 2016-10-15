أردوغان يعلن تقدم المقاتلين السوريين باتجاه دابق ويؤكد: العراق لا يمكنه التعامل مع هجوم الموصل بمفرده

اسطنبول- أ ف ب- رويترز- اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الفصائل السورية المقاتلة التي تدعمها تركيا تتقدم السبت للهجوم على بلدة دابق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها محطات التلفزيون انه بعد جرابلس والراعي، “نحن نتقدم. إلى اين؟ الى دابق”.

وشنت تركيا عملية غير مسبوقة داخل سوريا في 24 اب/ اغسطس اطلقت عليها اسم “درع الفرات” لتطهير جبهتها من جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية والمليشيات الكردية السورية المقاتلة.

وفي الاسابيع الاولى من العملية تمت استعادة جرابلس والراعي اللتين كانتا من اولى المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن إن الفصائل السورية المقاتلة والاسلامية تدعمها الطائرات والدبابات التركية، تقف على بعد 2,5 كلم من دابق.

وقال المرصد انه “قبل ساعتين بدأ المسلحون هجومهم للسيطرة على دابق منطلقين من الراعي”.

ومن جانب آخر، قال الرئيس التركي إن العراق لا يمكنه بمفرده طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من مدينة الموصل وإن وجود القوات التركية في معسكر قريب ضمان ضد أي هجمات على تركيا.

وتركيا على خلاف شديد مع الحكومة المركزية العراقية بشأن وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة بشمال العراق وحول من يجب أن يشارك في هجوم مزمع على الموصل مدعوم من الولايات المتحدة.

وقال أردوغان في بلدة ريزا على البحر الأسود إن تركيا لن تسمح لتنظيم الدولة الإسلامية أو أي تنظيم آخر بالسيطرة على الموصل.