مسلحون يختطفون عامل إغاثة أمريكي في النيجر

ماردي- (د ب أ): اختطف مسلحون مجهولون في النيجر عامل إغاثة أمريكي في وسط الدولة الواقعة غرب القارة الإفريقية.

وقال وزير داخلية النيجر بازوم محمد السبت إن الرجل الذي يعمل في منظمة إغاثة أمريكية إنجيلية غير حكومية “شباب فى مهمة” اختطف في بلدة أبالاك في منطقة طاوا مساء الجمعة.

وأضاف الوزير أن شخصين اخرين، أحدهما عضو بالحرس الوطني والاخر مدني، قتلا خلال عملية الاختطاف، بدون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وقال محمد إن قوات الدفاع والأمن في النيجر تلاحق الخاطفين الذين يعتقد أنهم في طريقهم إلى مالي المجاورة.