مشاركة البوليساريو في مؤتمر عربي افريقي في مصر تثير قلق الحكومة المغربية

الرباط ـ “القدس العربي” من مجمود معروف: أثارت مشاركة رئيس برلمان جبهة البوليساريو في مؤتمر عربي افريقي يعقد في مدينة شرم الشيخ قلق الحكومة المغربية وتخوفات من ان يكون هذا الحضور سابقة بمشاركة الجبهة مؤتمرات افريقية عربية او مؤتمرات افريقية اوروبية وغيرها من المؤتمرات التي تكون القارة الافريقية طرفا فيها.

وافتتح في شرم الشيخ المصرية مؤتمر برلمانيي عموم افريقيا والبرلمان العربي بحضور خطري ادوه رئيس المجلس الوطني الصحراوي وهو بمثابة برلمان جبهة البوليساريو التي تناهض سيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وابرزت الجبهة هذا الحضور كونه أول اجتماع تنظمه مؤسسة تابعة للجامعة العربية تشارك فيه الجبهة، وحظي وفد الجبهة بتأشيرات من مصر. واعتبر بعض المسؤولين أن الخطوة المصرية ستشجع دولا ومنظمات اخرى لدعوة الجبهة، والانفتاح عليها.

وكانت الجامعة العربية ومؤسساتها ترفض حضور جبهة البوليساريو العضو في الاتحاد الافريقي، وكان التوافق دائما على عقد الاجتماعات على اساس القارة الافريقية والعالم العربي اسوة بالقمة الافريقية الاوروبية حتى تتجنب إحراج المغرب الذي كان يرفض المشاركة بأي اجتماعات تشارك فيها جبهة البوليساريو.

وانسحب المغرب رسميا من منظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الافريقي احتجاجا على عضوية الجمهورية التي تشكلها الجبهة، الا انه تقدم في الصيف الماضي بطلب العضوية في الاتحاد وهو الطلب الذي تدرسه القمة الافريقية بداية العام المقبل.