اندلاع اشتباكات في جزيرة كورسيكا الفرنسية بين الشرطة ومحتجين

باريس- د ب أ- أفادت القناة التليفزيونية الفرنسية “أي تيلي”، نقلاً عن مقاطعة كورسيكا بأن اشتباكات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين بمدينة باستيا في المقاطعة اليوم السبت، بعدما قذف بعض الشباب الملثمين قنابل مولوتوف وأضرموا النار في سيارة.

وبدأت الاشتباكات بعد الظهر في نهاية مظاهرة ضد حكم قضائي أصدرته محكمة في باريس الأسبوع الماضي. وأدانت المحكمة ثلاثة شباب من كورسيكا في تهمة صدم سيارة لمبنى عام في 2012 في قرية كورتي الصغيرة.

وذكرت قناة “فرانس 3″ المحلية أن بضعة آلاف شخص خرجوا في مسيرة احتجاجاً على أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة بحق الشباب الثلاثة وتراوحت ما بين خمس إلى ثماني سنوات. وأضافت القناة أن المتظاهرين ينتمون أيضاً إلى التيار القومي في كورسيكا، ويؤيدون الحكم الذاتي أو استقلال الجزيرة الواقعة في المتوسط عن فرنسا.