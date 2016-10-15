صحيفة: مشتبه به سوري تحدث مع عضو بـ “الدولة الإسلامية” عن خطط هجوم

برلين- رويترز- ذكرت صحيفة اليوم السبت أن لاجئاً سورياً اعتقل للاشتباه بأنه كان يخطط لهجوم كبير في برلين تحدث مع عضو في تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا عبر الهاتف بشأن هدف محتمل قبل يوم واحد من اكتشاف الشرطة متفجرات في شقته.

وألقي القبض على المشتبه به جابر البكر يوم الاثنين، بعد يومين من عثور الشرطة على نحو 1.5 كيلوجرام من المتفجرات في شقته. وعثر على جثته في السجن يوم الأربعاء. وقالت السلطات إنه انتحر.

ونقلت صحيفة “فيلت ام زونتاج” الألمانية عن مصادر بالتحقيق قولها إن المخابرات الأمريكية قدّمت معلومات سرية بشأن البكر، بعد تسجيل عدة أشرطة صوتية لمكالمات هاتفية بينه وبين عضو في تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا. وقالت الصحيفة إنه خلال المحادثة تحدث البكر، البالغ من العمر 22 عاماً. عن خططه لتنفيذ هجوم.

وقالت الصحيفة إنه في محادثة هاتفية في السابع من أكتوبر تشرين الأول قال البكر لمن يتحدث إليه إن متفجرات تزن كليوجرامين صارت جاهزة وحدّد هدفاً محتملاً قائلاً إن “مطاراً كبيراً في برلين” سيكون هدفاً “أفضل من القطارات”.

وفي يوليو تموز تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” المسؤولية عن هجومين في ولاية بافاريا الألمانية، أحدهما استهدف قطاراً قرب فورتسبورج، والثاني حفلاً موسيقياً في أنسباخ أسفرا عن إصابة 20 شخصاً.

وقالت صحيفة “فيلت ام زونتاج” إن ممثلي ادعاء اتحاديين يحققون في القضية يفترضون أن البكر كان يريد صنع سترة ناسفة لاستخدامها في هجوم.

ووصل البكر إلى ألمانيا في فبراير شباط 2015 أثناء تدفق للمهاجرين على ألمانيا، حيث حصل في وقت لاحق على لجوء مؤقت لمدة أربعة أشهر.

وقالت الصحيفة إن الرجل الذي استأجر منه البكر شقته في مدينة كمنيتس في شرق ألمانيا -وهو سوري أيضاً، أشارت الصحيفة إلى أن اسمه خليل أ. (33 عاماً)- محتجز ويجري التحقيق معه للاشتباه في مساعدته البكر.

وفي سياق آخر نقلت صحيفة “برلينر مورجن بوست” ومحطة “آر بي بي” الإقليمية عن مصادر أمنية اتحادية قولها إن البكر قضى ليلة في برلين في النصف الثاني من سبتمبر أيلول حيث التقى شخصاً هناك.

وأضافت أنه زار خلال تلك الفترة أحد المطارين الموجودين في برلين، لكنها لم توضح أيهما.

وقالت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج” إن تذاكر قطار عثر عليها المحققون بحوزة البكر كانت أساسية في كشف رحلة برلين.

وامتنع مكتب المدعي الاتحادي عن التعقيب على تلك التقارير عندما اتصلت به “رويترز″.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مكتب المدعي الاتحادي قوله إنه لم يتم بعد التوصل إلى “صلات كافية بالدولة الإسلامية تصلح لتقديمها للمحكمة”.

وقالت مصادر أمنية ألمانية لـ “رويترز″ إن البكر سافر إلى تركيا بعد أن منح حق اللجوء إلى ألمانيا وقضى عدة أشهر هناك هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن البكر وصل إلى مطار مدينة لايبزيج في نهاية أغسطس آب لدى عودته من تركيا. ونقلت الصحيفة عن محققين قولهم إن البكر كان قد خطط بالفعل للهجوم وقتها.