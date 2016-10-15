الإفراج عن أميركيين اثنين في اليمن إثر وساطة لسلطنة عمان
Oct 15, 2016
مسقط- أ ف ب- أفرج عن أميركيين اثنين كانا محتجزين في اليمن إثر وساطة لسلطنة عمان، ونقلا مساء السبت إلى مسقط في طائرة تابعة لسلاح الجو العماني بغرض إعادتهما إلى بلدهما، بحسب ما أعلنت وكالة الانباء العمانية الرسمية.
وأوضحت الوكالة نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية أن الأميركيين نقلا في الطائرة ذاتها التي نقلت جرحى الغارة الدامية على صنعاء نهاية الاسبوع الماضي بدون أن تحدد هويتي الأميركيين ولا أسباب أو فترة احتجازهما.
بالفعل أنه لشيء يثلج الصدر عندما نرى ونسمع أن دولة عربية لها باع طويل في التوسط لإطلاق سراح الأسرى وكم كنت أتمنى أن تسعى السلطنة لفك أسر بعص الفلسطينين الأسرى في سجون العدو الصهيوني والذين مضى على بعضهم عقود يرزحون وراء القضبان. أتمنى أن تصل هذه الأمية الأشقاء في سلطنة عُمان لما لها من خبرة واسعة في هذا المضمار ولما للسلطنة من علاقات صداقة وتعاون مع كل دول العالم دون استثناء.