الإفراج عن أميركيين اثنين في اليمن إثر وساطة لسلطنة عمان





مسقط- أ ف ب- أفرج عن أميركيين اثنين كانا محتجزين في اليمن إثر وساطة لسلطنة عمان، ونقلا مساء السبت إلى مسقط في طائرة تابعة لسلاح الجو العماني بغرض إعادتهما إلى بلدهما، بحسب ما أعلنت وكالة الانباء العمانية الرسمية.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية أن الأميركيين نقلا في الطائرة ذاتها التي نقلت جرحى الغارة الدامية على صنعاء نهاية الاسبوع الماضي بدون أن تحدد هويتي الأميركيين ولا أسباب أو فترة احتجازهما.