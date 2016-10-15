﻿«التبوريدة»: فن الفروسية في المغرب

انتهت فعاليات الدورة التاسعة للمعرض الدولي للفرس في مدينة الجديدة المغربية(وسط)، التي بدأت الثلاثاء، بمشاركة نحو ألف من الخيول و700 فارس من 35 دولة. وتعرف هذه الدورة التي تنظم برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، تحت شعار «فنون الفروسية التقليدية»، وتستمر حتى 16 من الشهر الجاري، تنظيم مسابقات ومباريات دولية ومحلية، بمشاركة متنافسين محترفين من المغرب وخارجه.