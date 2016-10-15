«التبوريدة»: فن الفروسية في المغرب
Oct 15, 2016
انتهت فعاليات الدورة التاسعة للمعرض الدولي للفرس في مدينة الجديدة المغربية(وسط)، التي بدأت الثلاثاء، بمشاركة نحو ألف من الخيول و700 فارس من 35 دولة. وتعرف هذه الدورة التي تنظم برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، تحت شعار «فنون الفروسية التقليدية»، وتستمر حتى 16 من الشهر الجاري، تنظيم مسابقات ومباريات دولية ومحلية، بمشاركة متنافسين محترفين من المغرب وخارجه.
«التبوريدة»: فن الفروسية في المغرب
كنت أُحب مشاهدة هذه الرياضة لغاية ما شاهدت فيديو حادثة مروعة لإطلاق نار أدى لنسف رأس أحد المشاركين من زميله عن طريق الخطأ !
كنت أظن أن البنادق محشوة بالبارود فقط !!
ولا حول ولا قوة الا بالله