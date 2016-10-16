﻿تكنولوجيا الزواج: خاتم في إصبعك لمراقبة دقات قلب الحبيب

لندن ـ «القدس العربي»: تمكنت شركة ألمانية مرموقة من ابتكار الخاتم الأول من نوعه في العالم والذي يتضمن تكنولوجيا جديدة تُمكن الشخص من متابعة دقات قلب حبيبه حتى وهو بعيد عنه، وهو الخاتم الذي يمكن أن يصبح «الشبكة» في المستقبل بالنسبة لحفلات الزفاف والخطوبة في العالم العربي.

وأعلنت شركة «TheTouch» صاحبة الابتكار أنها أمضت عامين ونصف العام من أجل التوصل إلى هذا الاختراع، الذي يعتمد على تكنولوجيا متقدمة يجعل مرتدي الخاتم أقرب إلى بعضهما البعض حتى لو كانوا على بعد مئات أو آلاف الأميال.

وقالت الشركة على موقعها الالكتروني، إن الخاتم الجديد مصنوع من معدن «ستانليس ستيل» ويحتفظ بلمعانه ورونقه طوال الوقت ويظل يظهر كأنه خاتم جديد على الرغم من ارتدائه المتواصل.

ويقوم بالتقاط إيقاع ضربات قلب الطرف الأول وإرسالها في الوقت الحقيقي للطرف الثاني على شكل أضواء واهتزازات مماثلة للنبضات، وذلك بعد عمل اقتران لخاتمي الطرفين وربطهما بتطبيق الهاتف المصاحب بالاعتماد على تقنية البلوتوث، بحيث يمكن لهذين الشخصين عمل جو من الألفة سواء كانا داخل منزل واحد أو بعيدين عن بعضهما.

ويأتي الخاتم بتصميم جذاب، ويمكن أن يتوفر من الذهب، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أكثر من 100 عنصر داخلي، بما في ذلك البطارية، وأضواء LED دائرية، وموصل شحن، واللوحة الأم، وأجهزة استشعار، ومحركات ردود الفعل الجسدي.

ويتوفر كل زوجين من الخواتم للطلب المسبق، حيث يأتي الزوج الأول وهو الأغلى ثمنا بلونه الذهبي الوردي مقابل 3000 دولار، فيما يأتي الزوج الأرخص الفولاذي مقابل 600 دولار، علماً أن الطلبات المسبقة متاحة على موقع الشركة بشكل مباشر.

ويُعيد هذا الخاتم إلى الأذهان ساعة «آبل» التي ترتبط بالهاتف المحمول وتقوم بمراقبة العديد من وظائف الجسم لأغراض صحية، ومن بينها دقات قلب المستخدم وضغط دمه، وهو الأمر المشابه لما تقوم به هذه الخواتم التي تستخدم لأغراض عاطفية وليس صحية.