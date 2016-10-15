﻿البعوض قادر على تحديد رائحة الإنسان وذوقه

لندن ـ «القدس العربي»: ينقل البعوض كثيرا من الأمراض الخطرة إلى الإنسان ويجد فريسته عن طريق عدد من مواصفاتها وهي رائحة الفريسة ودرجة حرارتها ودرجة رطوبتها ومظهرها.

وتجري مكافحة الملاريا التي ينقلها بعض أنواع البعوض بقطع طرق نقل بلازمود الملاريا وتخفيض تعداد البعوض. ومن جهة أخرى تقل نسبة الاستراتيجيات التي تمنع البعوض من اكتشاف الإنسان. مع هذا يقول العلماء أن إناث البعوض المشار إليه تُفضل مص دماء البشر معتمدة في لذلك على حاسة الشم لتمييز بني آدم عن غيرهم من الحيوانات، ولكن لا يعلم الباحثون إلا القليل جدا عن آليات حاسة الشم لدى البعوض.

ودرس العلماء أعصاب مستقبلات الشم عند البعوض فاتضح لهم أن مخه يوجد فيه جزء يقوم بتوحيد إشارات الرائحة والذوق مما يسمح له بالتأثر برائحة جسم الإنسان أو ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج مع الزفير.

كما اكتشف العلماء ثلاث فصائل من الجينات في مجموعة البعوض الجينية تشفر الخلايا الحسية المتخصصة باستشعار المواد الكيميائية الموجودة في الوسط المحيط به بما فيها تلك التي تفرزها مسام جسم الإنسان.

ويوجد لدى البعوض عضو خاص يسمى (labellum) ويقع بجانب الجلد مباشرة في أثناء عملية المص. ويبدو للباحثين أن وظيفته تتلخص في دمج إشارات الرائحة والذوق الآتية إلى مخ الحشرة.

ويعطي دمج إشارات الرائحة والذوق هذه لدى بني البشر ذلك الشعور الفريد من نوعه بعبق هذا الطعام أو ذاك. وعلى المختصين أن يعرفوا إذا كان ينطبق هذا المبدأ على البعوض أيضاً.