﻿إحذر إعلانات الشوارع: نظام جديد يتجسس على المارة لعرض ما يهمهم على الشاشات

لندن ـ «القدس العربي»: تطورت عمليات التجسس والاختراق التي تهدف للوصول إلى الزبائن وتعزيز فعالية الإعلانات حتى وصلت إلى درجة غير مسبوقة، حيث تبين أن شركة «ياهو» الأمريكية المعروفة ابتكرت نظاماً الكترونياً للوحات الإعلانات الكبرى في الشوارع، ويقوم النظام بالتجسس على المارة وركاب السيارات وعرض الإعلان الذي يهمهم فور اقترابهم من لوحة الإعلانات الالكترونية الكبيرة في الشارع.

والمشكلة في هذا النظام أنه يقوم بالتجسس على المارة وركاب السيارات بالقرب منه، ومحاولة معرفة اهتماماتهم وميولهم بكل الطرق المتاحة، بما في ذلك التنصت على كلامهم، وهو نظام يبدو أنه سيُعرض شركة «ياهو» التي ابتكرته إلى الكثير من الانتقادات في المستقبل بسبب أنه يمثل انتهاكاً لخصوصيات الناس، ويمكن استخدامه لاحقاً في أعمال تجسس أكثر تطوراً.

ومن المعروف أن شركات الإعلان على الانترنت تقوم بجمع البيانات عن ملايين المستخدمين حول العالم وتقوم على الفور باستهدافهم بالإعلانات بناء على عمليات بحث قاموا بها، أو من خلال تصفحهم لمواقع معينة تكشف اهتماماتهم، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، كما تفعل كل من شركة «فيسبوك» و«تويتر» و«واتس آب» إضافة إلى استهداف المستهلكين بالإعلانات في مناطق معينة، إلا أن كل هذه الوسائل تظل محصورة في جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول وترتبط بالانترنت، لكن النظام الجديد الذي ابتكرته «ياهو» يحاول استنساخ الأمر في الشارع، وفي العالم الحقيقي بدلاً من العالم الافتراضي.

وقالت جريدة «دايلي ميل» إن «ياهو» تعمل حالياً على تطوير التكنولوجيا الجديدة التي من شأنها مراقبة السيارات والمشاة ورصد المحادثات التي تدور بينهم من أجل توظيف هذه البيانات في تشغيل لوحات الإعلانات، وعرض الإعلانات التي تناسب اهتمام المارة.

وفي حال تم تشغيل هذه التكنولوجيا في الشوارع فهذا معناه أن من يقف على إشارة مرور وامامه لوحة إعلانات، وكان يتحدث عن العطور والملطفات فان الإعلان الذي سيظهر على الفور أمامه على لوحة الإعلان يتعلق بأحدث أنواع العطور وآخر الإصدارات منها.

وحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة البريطانية، فان التكنولوجيا الجديدة سوف تكون ملحقة بلوحات إعلان ذكية، ومزودة بكاميرات ومايكروفونات لالتقاط الصوت والصورة، إضافة إلى أن اللوحات ستكون مزودة بأجهزة للاستشعار، وتقوم باقتفاء آثار الناس من المشاة المارين بالمكان، أو الراكبين في السيارات العابرة.

وتقول الصحيفة إن شركة «ياهو» قامت بتسجيل براءة الاختراع لهذه التكنولوجيا الجديدة في شهر آذار/مارس 2015 على أن التكنولوجيا تتمتع بامكانات ضخمة من بينها القدرة على تحديد وقت مرور شخص ما من الشارع وبالتالي عرض الإعلانات التي تهمه لحظة مروره، كما يمكن أن تعمل الكاميرا والمايكروفون كفريق مراقبة واحد يقوم بتصوير سيارة ما وتحديد الاتجاه الذي تسير به، ومن ثم تشغيل لوحة الإعلان المناسبة لها، وبالإعلان الذي يناسب ركابها ويتناسق مع اهتماماتهم.

ويقول القائمون على الاختراع إنه «خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت الإعلانات الالكترونية على الانترنت هي القناة الرئيسية لوصول المعلنين إلى المستهلكين» مشيرين إلى أن هذه التكنولوجيا قد تعيد لإعلانات الشوارع التقليدية ألقها وترفع من فاعليتها كما كانت في السابق وأكثر.

ولدى شركة «ياهو» واحداً من أضخم وأشهر محركات البحث على الانترنت، كما أنها تقدم خدمات البريد الالكتروني المجاني لملايين المستخدمين، وهو ما يُعزز أيضاً من فرضية أن تكون التكنولوجيا الجديدة تستفيد من ذلك بشكل أو آخر، كأن تقوم بتحديد مكان الهاتف المحمول الذكي وبواسطته يتم على الفور تحديد اهتمامات المستخدم، ومن ثم يتم عرض الإعلان الذي يناسبه بمجرد وصوله إلى لوحة الإعلانات الذكية.

يشار إلى أن شركات الإعلانات الالكترونية تقوم منذ سنوات بنشر برامج أشبه بتطبيقات التجسس على أجهزة الكمبيوتر، فتقوم من خلالها بإجبار المستخدمين على مطالعة الإعلانات الالكترونية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وبالتالي تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. ولاحقاً لذلك ابتكرت شركات أخرى برمجيات لمكافحة الإعلانات المزعجة التي تظهر للمستخدم على الانترنت وهي البرمجيات التي باتت تهدد صناعة الإعلانات على الانترنت.