﻿فورمولا ـ1: هاميلتون ينتظر «معجزة» للحفاظ على لقب بطولة العالم!

لندن ـ «القدس العربي»: رغم اعتلاء المنصة للمرة 100 في مسيرته، بات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بحاجة إلى ما يشبه «المعجزة» من أجل التتويج للموسم الثالث على التوالي بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1، بعدما توج زميله الألماني نيكو روزبرغ بسباق الجائزة الكبرى الياباني الذي أقيم الأحد الماضي على مضمار سوزوكا.

وقدم هاميلتون بداية مخيبة للآمال في السباق الياباني واستطاع فقط إحراز المركز الثالث في النهاية، بينما توج روزبرغ بالسباق ليوسع الفارق الذي يفصله عن هاميلتون في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين إلى 33 نقطة، قبل أربعة سباقات من نهاية البطولة. وبات هاميلتون بحاجة إلى مساعدة الآخرين لقلب موازين المنافسة في السباقات المقبلة، حيث تحسم بطولة العالم لروزبرغ حتى في حالة إحرازه المركز الثاني خلف هاميلتون في جميع السباقات الأربعة المتبقية. وذكرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية: «ببساطة ووضوح، الحظ عاند هاميلتون، فقد تعطل محرك سيارته ثلاث مرات… كذلك كانت هناك مؤشرات منذ البداية لظهور روزبرغ بمستويات أكثر قوة وتماسكا هذا الموسم». وأضافت: «يبدو منع روزبرغ من الفوز غير ممكن. فهذا كان الانتصار التاسع له في الموسم (بينما حقق هاميلتون ستة انتصارات). كان الشعور السائد بشكل متزايد في اليابان أن روزبرغ يستحق بطولة العالم هذا العام».

وخاض هاميلتون السباق الياباني بعدما تعطل محرك سيارته خلال منافسات سباق ماليزيا الأسبوع الماضي، في الوقت الذي كان يحتل فيه الصدارة ويكافح من أجل انتزاع صدارة الترتيب العام. وعلى مضمار سوزوكا، حقق روزبرغ أسرع زمن في جميع التجارب الحرة وكذلك الرسمية وانطلق من المركز الأول وحقق الفوز في النهاية، بينما انطلق هاميلتون من المركز الثاني وتراجع إلى الثامن بسبب بدايته المتواضعة قبل أن يستعيد توازنه وينهي السباق في المركز الثالث. وتحدث هاميلتون عن نظرية المؤامرة في ماليزيا، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في سوزوكا، حيث قضى هاميلتون أغلب الوقت في رفع صور مضحكة عبر تطبيق «سناب شات» ورفض الرد على أسئلة الصحفيين. وذكرت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» الألمانية أن هاميلتون «أظهر عصبية أكثر من مرة وهو ما ألقى بظلاله على أهم أنباء فريق مرسيدس»، الذي حسم لقب فئة الصانعين ببطولة العالم. ويتبقى أمام هاميلتون أربعة سباقات ربما يستطيع من خلالها قلب الموازين، يقام أولها في أوستن بولاية تكساس الأمريكية الاحد المقبل، على المضمار الذي حقق عليه الفوز الموسم الماضي. ورغم اعتراف هاميلتون بصعوبة المنافسة، رفض فقدان الأمل والاستسلام، وصرح قائلا: «سأقدم كل ما لدي، مثلما فعلت وأفعل دائما. هذا كل ما بوسعي، التركيز على تقديم أفضل ما لدي، وسنرى ما يحدث».