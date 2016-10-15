﻿سباق استضافة أولمبياد 2024: روما تنسحب

روما ـ «القدس العربي»: أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية الثلاثاء الماضي أنها سحبت ملفها لطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية المقررة عام 2024.لتنحصر المنافسة على حق الاستضافة بين العاصمتين الفرنسية باريس والمجرية بودابست ومدينة لوس أنجليس الأمريكية.

وقال جوفاني مالاغو رئيس اللجنة أن بلاده سحبت رسميا ملف العاصمة الإيطالية روما لطلب استضافة أولمبياد 2024.وأوضح: «إنه أسوأ يوم في فترة رئاستي للجنة الأولمبية الإيطالية… كتبت هذا الصباح خطابا إلى اللجنة الأولمبية الدولية بسحب ترشحنا لطلب استضافة أولمبياد 2024 «. وكان هذا التصرف متوقعا بعد أسبوعين من تصويت مجلس مدينة روما، الذي تهيمن عليه حركة النجوم الخمسة في إيطاليا، ضد طلب الاستضافة نظرا لتكاليف الاستضافة والمخاوف من الفساد. وجدد مالاغو، الذي يترأس اللجنة الأولمبية الإيطالية منذ 2013، انتقاداته لعمدة روما فيرجينيا راغي على هذا القرار قائلا إن القرار تأثر «بالأيديولوجيا والغوغائية» موضحا أن العاصمة الإيطالية فقدت بهذا فرصة لخلق العديد من فرص العمل وتحديث البنية الأساسية. وقالت راغي الشهر الماضي إن إدارتها ترفض استضافة الأولمبياد لأن الاستضافة ستحمل أعباء مالية هائلة على المدينة المثقلة بالديون. وأوضحت: «الأولمبياد حلم قد يتحول في وقت ما إلى كابوس».

وكان مجلس المدينة أعلن في البداية تأييده لفكرة الاستضافة في 2015 عندما كان تحت قيادة إدارة مختلفة يقودها الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي والذي خسر أمام حركة النجوم الخمسة التي تنتمي إليها راغي خلال الانتخابات التي جرت في حزيران/ يونيو الماضي. وقال المتحدث عن اللجنة الأولمبية الدولية: «علمنا بقرار روما بشأن طلب استضافة أولمبياد 2024 وسنكشف مع لجنة الترشيح ما يعنيه هذا». وأضاف: «كل الظروف والبيانات التي وصلتنا في الأيام الماضية تؤكد أن القرار يتعلق بالأمور السياسية فقط في إيطاليا». وفي لطمة أخرى لروما، قال مالاغو إن اللجنة الأولمبية الإيطالية قدمت طلبا لاستضافة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية عام 2019 بمدينة ميلانو ثاني أكبر المدن الإيطالية. وقال مالاغو، إن روما ستفوز بهذا السباق على استضافة الأولمبياد إذا لم يسحب مجلس المدينة طلب الاستضافة. وأوضح: «دبلوماسيا، اعتدت أن أقول إن فرصتنا نحو 25 بالمئة. ولكن الترشح كان في غاية القوة. روما تملك كل المقومات المناسبة للفوز».

وتفاضل اللجنة الأولمبية الدولية بين باقي المرشحين لاختيار الفائز بحق الاستضافة وذلك في أيلول/ سبتمبر 2017.ولم تكن روما أول مدينة تنسحب من سباق الاستضافة لأولمبياد 2024 حيث سبقتها مدينة هامبورغ الألمانية نتيجة استفتاء شعبي أجري العام الماضي. وفي أيلول/ سبتمبر 2015، حلت لوس أنجليس مكان مدينة بوسطن الأمريكية حيث افتقدت الأخيرة التأييد العام والسياسي والمالي.

محطات بارزة في عملية الترشح لاستضافة أولمبياد 2024

الثامن من كانون الثاني/ يناير 2015: اختارت اللجنة الأولمبية الأمريكية مدينة بوسطن للتقدم بطلب استضافة الأولمبياد في 2024.

16 آذار/ مارس 2015: اختار الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية مدينة هامبورغ للتقدم بطلب استضافة الأولمبياد في 2024.

27 تموز/ يوليو 2015: سحبت بوسطن ملفها بسبب افتقاد التأييد العام إضافة لبعض المشاكل الأخرى.

أول أيلول/ سبتمبر 2015: أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية اختيار لوس انجليس بديلا لبوسطن كمرشح أمريكي لطلب الاستضافة.

15 سبتمبر 2015: التزمت لوس أنجليس وهامبورغ وباريس وروما وبودابست بالموعد النهائي المحدد من اللجنة الأولمبية الدولية لتقديم ملفاتها لطلب استضافة أولمبياد 2024.

29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015: أوقف الاستفتاء الشعبي ملف مدينة هامبورغ الألمانية لطلب استضافة هذا الأولمبياد حيث عارض 51.6 بالمئة من المشاركين في التصويت من سكان المدينة فكرة الاستضافة.

أول حزيران/ يونيو 2016: أكدت اللجنة التنفيذية باللجنة الأولمبية الدولية قبول ملفات الترشح من لوس أنجليس وباريس وروما وبودابست لتنتقل هذه المدن للمرحلة الثانية من عملية الترشح.

21 سبتمبر 2016: أعلنت فيرجينيا راغي عمدة روما رسميا معارضتها لملف ترشح العاصمة الايطالية لطلب استضافة الأولمبياد وجرى التصويت في مجلس المدينة في 29 سبتمبر ضد فكرة الاستضافة.

11 تشرين الأول/ أكتوبر 2016: سحبت روما، من خلال اللجنة الأولمبية الإيطالية، رسميا ملفها لطلب استضافة الأولمبياد.

السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2016: تحدد اللجنة التنفيذية باللجنة الأولمبية الدولية أي المدن ستتقدم إلى المرحلة التالية للترشح.

من شباط/ فبراير إلى حزيران/ يونيو 2017: يزور وفد التقييم التابع للجنة الأولمبية الدولية المدن المرشحة ويدرس ملفاتها قبل نشر نتيجة عملية التقييم في يونيو من العام نفسه.

13 سبتمبر 2017: اختيار المدينة الفائزة بحق الاستضافة وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في ليما.