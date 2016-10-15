﻿افريقيا… المنتخب الجزائري يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد!

الجزائر ـ «القدس العربي»: بدأ اتحاد الكرة الجزائري رحلة البحث عن مدرب جديد خلفا للصربي ميلوفان راييفاتش الذي استقال من منصبه الثلاثاء الماضي، على خلفية تمرد اللاعبين عليه بعد التعادل أمام الكاميرون 1/1 الاحد الماضي، في مستهل مشواره بدور المجموعات المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وقال الاتحاد، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أنه بدأ رحلة البحث عن مدرب جديد خلفا لراييفاتش، تحسبا للمباراة التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري مع مضيفه نيجيريا يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات المؤهل لمونديال روسيا، ونهائيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الغابون في الفترة من 14 كانون الثاني/ يناير إلى الخامس من شباط/ فبراير المقبلين. ولم يذكر الاتحاد أسماء المدربين الذين هو بصدد مفاوضاتهم، رغم أن مصادر إعلامية رشحت مارك فيلموت، المدرب السابق للمنتخب البلجيكي، والفرنسيين ريمون دومينيك وبول لوغوين ورولان كوربيس . وأكد الاتحاد عزم اللاعبين وكل من له صلة بالمنتخب على تحقيق الهدف المسطر وهو التأهل إلى مونديال روسيا. وأشار إلى أن ممثلا عنه موجود في نيجيريا لتحضير اقامة بعثة الفريق، لافتا ان المنتخب سيسافر الى مدينة اويو في العاشر من الشهر المقبل (يومين قبل المباراة) على متن طائرة خاصة تابعة لشركة الخطوط الجوية الحكومية، على أن يعود إلى الجزائر بعد انتهاء المواجهة مباشرة. كما أوضح أن موفدين عنه سيغادرون هذا الأسبوع إلى الغابون للإعداد الجيد لإقامة المنتخب الجزائري خلال مشاركته بنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وبدا راييفاتش، الذي تولى المهمة في يونيو/ حزيران الماضي خلفا للفرنسي كريستيان جوركوف، محبطا بعد التعادل الأحد الماضي في البليدة رغم التقدم بهدف مبكر. وانتقد المدرب ثقل حركة اللاعبين كما أقر باستياء بعضهم من عدم المشاركة في التشكيلة الأساسية. وبحسب الاعلام المحلي سيحصل المدرب الصربي على راتبه عن الشهر الجاري بعد فسخ عقده الذي كان ممتدا حتى يونيو 2018. وذكرت تقارير صحفية أن محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري عقد اجتماعا طارئا مع لاعبي المنتخب أكد فيه اللاعبون «عدم اقتناعهم بالمدرب» وسط أقاويل بشأن غضب الثنائي ياسين براهيمي وسفيان فيغولي من عدم اللعب بالتشكيلة الأساسية.