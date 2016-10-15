قيادي بالبيشمركة: المدفعية الأمريكية تقصف للمرة الأولى مواقع “داعش” في الموصل





الموصل- الأناضول- قال قيادي في قوات البيشمركة إن سلاح المدفعية التابع للجيش الأمريكي قصف لأول مرة، مساء السبت، مواقع تنظيم “داعش” قرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وفي تصريح لـ “الأناضول” أوضح عمر حسين، قائد قوات البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي في العراق) المنتشرة على محور معسكر بعشيقة، الذي يبعد 20 كلم عن مركز الموصل، أن “الجنود الأمريكيين في منطقة بعشيقة قصفوا لأول مرة مواقع “داعش” (في الموصل) بالمدفعية”.

وذكر حسين أن جنوداً أمريكيين أقاموا معسكراً على محور بعشيقة قبل مدة قصيرة، مشيراً إلى أن المدفعية الأمريكية ستواصل قصفها لمواقع “الدولة الإسلامية”.

وأشار حسين إلى أن طيران التحالف الدولي نفّذ غارات على مواقع “الدولة الإسلامية” فور قصف المدفعية الأمريكية.

وأضاف أن عناصر التنظيم الإرهابي أشعلوا إطارات بلاستيكية إلى جانب مواد بترولية داخل خنادق حفروها في أطراف المدينة، في محاولة منهم لحجب رؤية الطيران عنهم.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة بغداد، ولا من الجانب الأمريكي حول ما ذكره القيادي بالبيشمركة، لا سيما أن واشنطن أكدت مراراً أن قواتها في العراق تقوم بمهام تدريبية واستشارية فقط، إضافة إلى الغارات الجوية التي تشنها في إطار تحالف محاربة “الدولة الإسلامية”.

والثلاثاء الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن وصول تعزيزات عسكرية جنوب شرق الموصل، بانتظار ساعة الصفر لبدء الهجوم.

ومنذ مايو/أيار الماضي، تدفع الحكومة العراقية بحشود عسكرية قرب الموصل التي يسيطر عليها “الدولة الإسلامية” منذ يونيو/ حزيران 2014، في إطار خطة لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم الإرهابي.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن الجيش العراقي أكثر من مرة أنه بانتظار ساعة الصفر لإطلاق عملية تحرير المدينة من التنظيم، ويقول إنه سيستعيدها قبل حلول نهاية العام الحالي.